Les champions de Belgique ont assuré le spectacle.

Après deux succès nets et sans bavure, le champion de Belgique voulait assurer le spectacle contre les Finlandais de Sievi. Face à l'hôte de ce groupe 7, Gooik n'a pas manqué son début de rencontre. L'entraîneur des gars du Brabant profitait de cette partie pour donner du temps de jeu aux jeunes Vandenheede et Cordier. Ce dernier débloquait la situation, après douze minutes. Dans un match âprement disputé, les deux formations s'échangeaient coup pour coup. Entre les perches, Vandenheede sortait de bons arrêts. Gonzalo et Leitao poussaient tant et plus pour doubler la mise. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. En fin de rencontre, Leitao assurait un nouveau succès aux siens. Malgré tout, Gooik l'emportait à nouveau. Avec neuf points sur neuf, les Belges se qualifient pour le tour élite.

Gooik 2 – Sievi 0

Buts : 12e Cordier (1-0), 39e Leitao (2-0).

Avertissements : Grello, Juho.