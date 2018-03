Le sprint final des playoffs 1 a commencé. Et Anderlecht va devoir le gérer avec un gamin de 18 ans en défense. Alexis Saelemaekers remplacera Dennis Appiah (opéré et out jusqu’à la fin de la saison) au poste d’arrière droit dimanche contre La Gantoise.

Une surprise ? Oui et non. Massimo Bruno était le favori pour remplacer Appiah mais cela aurait obligé Vanhaezebrouck à modifier son système de jeu des dernières semaines. Pour intégrer Bruno, il fallait repasser à une défense à trois centraux, laissant le flanc au joueur prêté par le Red Bull Leipzig.

Mais Vanhaezebrouck n’avait pas envie de bouleverser une tactique qui avait plutôt bien fonctionné ces dernières semaines (trois victoires consécutives pour terminer la phase classique) et qui permet surtout de placer Morioka dans les meilleures conditions offensivement.

Conséquence : le coach avait besoin d’un arrière droit fort défensivement. Il a estimé que Bruno ne l’était pas assez, tout comme Chipciu. Il ne lui restait donc plus qu’une seule vraie possibilité : Saelemaekers.

S’il a obtenu ses seize premières minutes chez les pros le 16 février en fin de match à Saint-Trond, Saelemaekers connaîtra son véritable baptême du feu ce dimanche avec un match de playoffs 1 et l’explosif Moses Simons à tenir !

Un sacré défi pour ce jeune Brabançon qui n’a débuté le football en club qu’à l’âge de 11 ans à Waterloo avant d’être repéré par Anderlecht dès la saison suivante. Formé comme milieu offensif, il a été replacé au poste d’arrière droit par Emilio Ferrera en début de saison chez les U21. Le coach l’estimait trop léger pour un rôle de numéro 10. Depuis, c’est l’explosion ! Sa vitesse, sa technique, sa fougue et sa qualité de centre ont séduit tout le monde à Neerpede. Jusqu’à lui offrir une place de titulaire en playoffs ce dimanche.