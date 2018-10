Dans une interview accordée à TV Magazine, le commentateur français, Denis Balbir, s'est laissé aller à quelques confessions qui risquent de faire parler d'elles. Il a purement et simplement déclaré qu'il était contre le fait qu'une femme commente un match de foot masculin.

"Commenter le football masculin par une femme, je suis contre", a-t-il indiqué avant de clarifier ses propos. "Vous me posez la question, je réponds. Je suis contre parce qu’une femme ne pourra jamais avoir un timbre de voix… Sur une action de folie, elle va monter dans les aigus. Ça va être forcément un peu plus délicat... Je sais qu’on va me traiter de misogyne de sexiste et tout ça. Et brutalement, c’est la vérité, ça serait vrai. Mais ce n’est pas ce que je veux dire. Ce n’est pas parce que c’est une femme, c’est le timbre de voix qui ne fonctionnerait pas."

Loin de se trouver des excuses, il a tenté d'argumenter ses dires qui, évidemment, ont fait réagir en France. "Je parle du rôle de commentateur. Dans le métier, le n°1 c’est le commentateur et le n°2, c’est le consultant. Je parle d’un rôle de commentateur de n°1 pour une femme qui serait plus dangereux pour elle. Je crois qu’ils ont fait ça récemment sur la Chaîne l’Equipe (avec Candice Rolland), je ne sais pas, je n’ai pas entendu. C’est le choix de chacun. Mettre une femme en tant qu’expert sur du foot masculin, ça ne me dérangerait pas. C’est quelqu’un qui a du nez qui est capable techniquement de décrypter du foot féminin comme du foot masculin."

En avril dernier Balbir avait été suspendu après avoir tenu hors antenne des propos insultants et homophobes lors de la qualification de Marseille devant le RB Leipzig en Europa League. Il avait notamment déclaré ceci: "Je suis bien content pour ces pédés-là, arrogants au match aller, comme ils étaient sûrs de gagner. Enfoirés." Il sera aux commentaires ce soir de France-Allemagne sur M6.