Un des hooligans qui avait été impliqué lors des affrontements avec la police le 10 septembre 2017 lors du match entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi a été condamné lundi à prester une peine de probation autonome d'une durée d'un an. Le prévenu s'était retrouvé en première ligne lors des incidents qui avaient fait 15 blessés parmi les policiers.

De nombreux "supporters" de football avaient été impliqués dans des incidents survenus lors de la confrontation entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi le 10 septembre 2017. Alors que les policiers avaient décidé d'empêcher la rencontre entre les groupes de supporters, des hooligans ont forcé le dispositif et été à la confrontation avec les policiers. Quinze policiers avaient été blessés.

Parmi les individus identifiés sur les images des caméras de surveillance figurait le prévenu qui se trouvait en première ligne et encourageait les autres supporters à aller à l'affrontement. Il avait été repéré à plusieurs reprises dans la première ligne d'attaque alors qu'il lançait des objets (dont un panneau de signalisation) en direction des policiers.

Le prévenu avait reconnu les faits et précisé qu'il avait été entraîné dans les incidents en raison d'un effet de groupe et sous l'influence de l'alcool. Il risquait une peine de 20 mois de prison. Mais le tribunal a décidé de lui appliquer une sanction alternative et l'a condamné à une peine de probation autonome à prester sur une durée d'un an. Parmi les conditions qui seront ultérieurement fixées pourrait figurer une interdiction de stade.