Le gardien de but français Romain Salin peut remercier son équipier du Sporting Portugal Sebastian Coates!



Dans la défaite anecdotique des leurs contre Portimonense (4-2), l'ancien portier de Guingamp et Lorient est allé percuter violemment le poteau en tentant de détourner un envoi du Japonais Shoya Nakajima.



De suite, le staff médical de l'équipe, mais surtout Sebastian Coates se sont précipités auprès du gardien, inconscient. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux par ESPN UK, on voit le défenseur intervenir rapidement pour éviter que Romain salin ne sétouffe. Un geste qui lui a peut-être sauvé la vie...