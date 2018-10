Le match amical de football entre les Etats-Unis et l'Italie aura lieu le mardi 20 novembre au Luminus Stadium de Genk, a annoncé mardi la Fédération américaine de football.

Il s'agira du dernier match de l'année pour "Team USA" qui, comme l'Italie, ne s'est pas qualifié pour le Mondial 2018 en Russie. La sélection américaine aura affronté lors de ses six dernières sorties six équipes appartenant au top 20 mondial, avec notamment le Brésil, l'Angleterre et la Colombie.

Les Etats-Unis n'ont battu l'Italie qu'une seule fois (0-1 en match amical en 2012 à Gênes) contre sept défaites et trois nuls.