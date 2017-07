Après la victoire 2 à 0 face à la Norvège pour son deuxième match de poule, la Belgique abordera avec confiance son duel face aux Pays-Bas dans un stade de Tilburg qui affichera complet lundi (20h45) pour le 3e et dernier match du groupe A.

"Nous avons entamé le tournoi comme outsider et nous avons à présent l'occasion d'aller en quarts de finale", a rappelé Ives Serneels, l'entraîneur des Red Flames pour leur première participation à la phase finale d'un championnat d'Europe. "C'est magnifique d'être là où nous sommes et nous voudrions vraiment bien poursuivre l'aventure. Pour être certain de se qualifier, il faut gagner contre les Pays-Bas, ce serait alors vraiment le point d'orgue de notre Euro".

Battue 1 à 0 par le Danemark en ouverture, la Belgique a ajusté quelques dispositions tactiques qui ont surpris les Norvégiennes. Ives Serneels ne devrait cette fois pas apporter beaucoup de changements dans son équipe face aux Néerlandaises. "Les Pays-Bas présentent un autre profil que la Norvège, il y aura dès lors peut-être quelques petits changements, mais nous devons continuer avec ce qui a bien marché. Toutes celles qui ont joué contre la Norvège méritent d'être encore là. Nous allons encore nous entraîner en fonction de l'adversaire et nous verrons comment réagissent les joueuses", a confié encore l'entraîneur des Red Flames dimanche en conférence de presse.

Les Pays-Bas ont remporté leurs deux premières rencontres, mais ne sont pour autant pas encore assurées d'une place en quarts de finale. Un match nul leur sera pourtant suffisant contre la Belgique. La Belgique a besoin d'une victoire pour passer, même si un match nul pourrait au bout du compte permettre aux deux équipes de passer le cap, en fonction du résultat entre la Norvège et le Danemark.

"Nous n'envisageons pas de négocier", coupe Ives Serneels. "Ce serait évidemment très bien pour le tournoi si les deux pays sont toujours là, mais nous n'en sommes pas encore là. Les Pays-Bas possèdent beaucoup de qualités individuelles, mais si nous parvenons à garder le même rythme que contre la Norvège durant 90 minutes, la partie pourrait bien basculer en notre faveur. Il faudra cependant pour ça que nous soyons à 95% de nos capacités, soit jouer un match pour ainsi dire parfait."

Côté néerlandais, Lieke Martens, l'une des joueuses phare, est incertaine. La nouvelle joueuse de Barcelone souffre de la cheville depuis le match contre le Danemark jeudi. La numéro 11 des Pays-bas avait été remplacée à un quart d'heure du terme. Desiree van Lunteren, malade, est, elle aussi, incertaine pour le derby des plats pays. Si un partage suffit aux Néerlandaises pour se qualifier, les Pays-Bas joueront pour gagner.

"La Belgique le fera aussi" a assuré Sarina Wiegman, l'entraîneur, dimanche. "La Belgique est un adversaire coriace. Elle joue bien organisée et possède une belle ligne d'attaque. Nous connaissons bien les Belges et nous ne sommes pas surprises par leur parcours. Cela dit, l'on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elles gagnent contre la Norvège qui a aussi une très bonne équipe."





Heleen Jaques impatiente de jouer un match spécial contre les Pays-Bas

Un derby des Plats Pays entre la Belgique et les Pays-Bas est au programme ce lundi soir (20h45) à l'Euro féminin de football avec pour enjeu la qualification en quarts de finale.

Un match de prestige mais surtout avec un Stade Roi Willem II de Tilburg complet depuis des mois. Les 13.659 billets ont rapidement été écoulés, 4.345 auprès de fans belges. Pour la première fois de cet Euro, les supporters des Red Flames seront en infériorité numérique puisque les Pays-Bas pourront compter sur les encouragements de 5.786 amateurs. "Ce sera un match amusant. Un derby est toujours spécial. Certainement quand il y a autant d'enjeu. Je tiens à remercier tous nos fans pour leur soutien", a déclaré le défenseur d'Anderlecht Heleen Jaques dimanche en conférence de presse.

Après la victoire historique de jeudi contre la Norvège, vice-championne d'Europe (2-0), l'attention a directement été portée sur le match décisif contre les Pays-Bas. "Le lendemain de la victoire sur la Norvège, nous étions encore occupées avec cela. Mais nous avons vite conclu que nous devions nous concentrer sur les Pays-Bas. Nous sommes de retour avec les pieds sur terre bien que cette victoire nous a insufflé la confiance nécessaire".

Si elles gagnent, les Red Flames sont certaines de disputer les quarts de finale. En cas de partage voire de défaite, la qualification dépendra du résultat de l'autre rencontre. "Je pense que nous devons avant tout nous concentrer sur notre match. Après le coup de sifflet final, nous nous intéresserons au score de Norvège-Danemark et en tirerons les conséquences".