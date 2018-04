Les deux coachs étaient très satisfaits de ce qu’ils avaient vu de leur propre équipe.

On a rarement vu deux coachs tenir le même discours pour analyser la prestation et les conséquences du résultat obtenu par leur équipe. C’était pourtant en grande partie le cas au terme de cette partie entre les deux dernières équipes concernées par le maintien sportif en D1B. Le coach des visiteurs Christian Bracconi estimait qu’après la sortie décevante de ses joueurs face à Westerlo huit jours plus tôt, son équipe, remaniée à quatre postes, avait cette fois répondu à ses attentes. « On a opté pour une autre animation offensive et mes joueurs ont fait le match que j’espérais, dans la possession de balle, l’investissement. Ils m’ont prouvé qu’ils voulaient rester dans la série. En plus, ils se sont retrouvés menés au score mais ont su trouver les ressources pour égaliser. Tout reste possible même si nous n’avons pas notre sort entre les mains. »

Son confrère Marc Grosjean avait lui aussi apporté quatre changements par rapport au match précédent, optant pour un 3-5-2 en reconversion offensive. « J’ai choisi de titulariser deux jeunes pour occuper les flancs et Hamzaoui comme Mboko m’ont bien plu par leur mentalité, outre leurs qualités footballistiques bien entendu. Ils ont apporté de la fraîcheur. Dommage que nous ne soyons pas parvenus à conserver notre avantage, mais hormis le début de partie où mes joueurs se sont logiquement cherchés dans un système auquel ils ne sont pas habitués, on a retrouvé un bloc qui était solidaire, mais doit encore améliorer ses sorties de balle. Par contre, ils étaient moins paralysés par le stress et en fin de compte, nous gardons nos distances par rapport à notre adversaire avant d’aller le défier chez lui vendredi prochain. Mais quoi qu’il arrive, il restera encore deux matchs à disputer après celui-là et on ne doit pas faire une montagne de ce deuxième duel face aux Tubiziens. Westerlo et Roulers seront également importants ».





UNION Saussez ; Mboko, Neels, Martens, Perdichizzi (46e Houdret), Hamzaoui (78e Kis); Morren, Massengo, Tabekou, Da Silva (62e Kindermans); Kabasele.

TUBIZE Defourny ; Dudouit (75e Traore), Nirisarike, Toure, Carlier ; Ba, Babic (56e Naah), Zenke, Schuster, Achachbar (71e Vidémont); Stevance.

ARBITRE : M. Vergoote.

AVERTISSEMENTS : Neels, Achachbar, Kabasele, Mboko, Naah, Nirisarike, Kis.

LES BUTS : 70e Neels (1-0), 80e Traore (1-1).