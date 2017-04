Adrien Trebel l’a inlassablement répété : "On prend match par match. Même si on pense au titre, il y a encore pas mal de matches et de points à prendre."

Changement de discours

La méthode low profile est celle empruntée par tous les Mauves. Aucun ne fanfaronne en déclarant avoir écarté Bruges ou Gand de la course au titre. Les discours ont toutefois changé depuis dimanche soir.

Ceux qui restaient discrets en répétant que le titre était l’objectif du club mais qu’on en était encore loin ont changé de disque. "Le plus important était de battre notre plus gros concurrent au titre", explique Uros Spajic. "Nous avons prouvé que nous étions la meilleure équipe du pays. On veut être champions; cela sent le titre au club, dans le stade et dans le vestiaire."

Même Frank Boeckx, pourtant réfractaire à utiliser le mot "champion" ces dernières semaines, s’est enfin ouvert à ce sujet. "Rien n’est fait , coupe-t-il. Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Bien sûr qu’on peut encore perdre le titre, vu que mathématiquement, nous ne sommes pas encore champions. Mais allez, pour la première fois, vous pouvez écrire que je dis que nous sommes favoris. Je ne peux plus continuer à le nier. Si on bat Charleroi, on peut se permettre de perdre à Gand et même à Bruges."

Weiler parlait, lui, "d’un grand pas vers le titre".

Pour Bruges, par contre, c’est bel et bien fini si on en croit son entraîneur. "J’avais dit avant le match que le titre serait terminé pour nous si on ne gagnait pas", lance Michel Preud’homme. "Je confirme ce que j’ai dit : c’est terminé pour nous. Je ne sais pas si Anderlecht sera champion mais le Sporting est fort bien parti."

Anderlecht vs Anderlecht ?

Les Mauves l’affirment et l’ont prouvé : ils sont les plus forts du pays. Personne ne semble trouver la parade en cette fin d’exercice et les points engrangés ont offert une confortable avance aux Bruxellois.

"Je pense sérieusement que nous sommes notre propre adversaire principal", affirme Uros Spajic. "Mais nous ne sommes pas des enfants, nous resterons sérieux jusqu’au bout."

La mentalité ne devrait pas faire défaut, confirme Boeckx : "Je crois qu’on a un groupe qui ne va pas planer. Et si un joueur se croit déjà champion, le coach veillera à le remettre à sa place."

Des adversaires qui s’affrontent

Il y a certes encore 18 points en jeu, comme l’a rappelé René Weiler, mais La Gantoise et le Club Bruges vont perdre des plumes. Notamment l’un contre l’autre. "Car si on perd à Bruges et à Gand et qu’ils ont autant gagné que nous avant, ils reviennent à deux et trois points. Heureusement, ils doivent encore s’affronter entre eux."

Et ils perdront certainement des unités à droite, à gauche. "Continuons sans nous enflammer", préfère calmer Weiler en guise de conclusion. Si Anderlecht est plus positif, il n’en est pas devenu affirmatif au sujet du titre.