Usain Bolt, 31 ans, effectuera un essai au Borussia Dortmund. Le Jamaïcain confirme ainsi son envie de carrière dans le football et son rêve de "signer à Manchester United". "

Nous effectuerons un essai en mars pour savoir ce que je vais faire avec cette carrière de footballeur. S’ils disent que je suis bon et que j’ai besoin de m’entraîner, je le ferai", a affirmé Bolt qui partage le même sponsor que le club allemand. "Cela me rend nerveux. Habituellement, je ne le suis pas, mais c’est différent parce que c’est du football maintenant", a ajouté le double recordman du monde du 100 m et du 200 m.

"Mon rêve est de signer à Manchester United. Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m’accrocherai."