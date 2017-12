Les Mouscronnois ont quitté la Venise du Nord avec un énorme sentiment de déception après une très bonne première période. Seul un joueur pouvait avoir malgré tout le sourire : Benjamin Van Durmen.

Le milieu de terrain de 20 ans a imité son modèle Aristote Nkaka. Il a marqué son premier but en D1 sur la pelouse du Jan Breydelstadion. "C’était un sentiment incroyable", sourit-il. "Quand j’ai vu la balle franchir la ligne, il y a pas mal d’émotions qui se sont bousculées dans ma tête. Du bonheur, de la fierté, une grande joie. En plus ici à Bruges, dans un stade plein à craquer… J’étais surpris de m’être trouvé en si bonne position. Je me suis demandé ce que je faisais là. Et puis, j’ai savouré."

Avant son but, Benjamin Van Durmen avait déjà marqué les esprits en récupérant pas mal de ballons, en se montrant particulièrement disponible à tel point que Marvelous Nakamba ne semblait guère dans son match. "J’avais beaucoup de confiance en moi avant de monter sur le terrain. Le coach m’avait mis dans de bonnes dispositions et je sentais que l’on pouvait faire un grand match, sans trop de stress."

Malheureusement pour Mouscron, ce but n’aura finalement servi à rien. "Nous savions qu’il fallait faire attention à la reprise de la seconde période. Bruges allait tout faire pour faire basculer la rencontre. Et nous avons rapidement encaissé."

Mais le tournant du match, cela restera l’exclusion de Nathan de Medina. "Franchement, cette rouge est sévère. Je peux comprendre que l’on siffle ce genre de phase. Et encore, je ne suis même pas certain qu’il y ait penalty."

Les Mouscronnois ont encore fait illusion lors du but du 2-2 de Bruno Godeau. "Quand on revient à 2-2, on se dit que l’on peut encore faire quelque chose dans ce match, mais les Brugeois n’ont mis que deux minutes pour reprendre la main. Ensuite, à dix contre onze, dans un tel stade, cela devenait beaucoup trop difficile pour nous. Mais nous ne devons pas rougir de cette défaite."