Invité par le Grand Debrief ce lundi, le milieu de terrain mouscronnois a abordé quelques sujets chauds.

Le Var : "Sa présence joue dans nos têtes, dans nos gestes. Cela restera toujours un débat."

Physique : "Depuis mon arrivée en D1, j’ai pris 5 kg de muscles grâce à un travail en salle avec notre préparateur physique, Olivier Croes. Je devais le faire pour avoir du répondant physique sur le terrain. Je cours en moyenne 12 km par match. Mais je ne suis pas le seul dans l’équipe."

Produit du Futuro : "C’est un avantage à Mouscron car on est déjà bien accueilli par les supporters. Il y a toujours une âme à Mouscron. Je m’y plais et, si je devais partir, ce serait avec le cœur lourd."

Maintien : "J’espère que l’on ne devra pas attendre la dernière journée pour se maintenir. Nous avons des gros matchs pour terminer 2018, mais j’ai confiance. Avec notre groupe, nous devons nous maintenir."

Bernd Storck : "Il analyse beaucoup l’adversaire. On s’adapte à lui et on arrive parfois à le déjouer comme face au Standard. Il y a un bon feeling entre lui et le groupe. Il nous met en confiance."

Frank Defays : "Il ne lui a manqué que les points car on travaillait bien. Le 0/18, sans mal jouer, lui a été préjudiciable."

Pini Zahavi : "On se concentre sur le sportif. Personnellement, je ne l’ai jamais vu."

Diablotins : "J’ai déjà fait partie plusieurs fois des préselections de Johan Walem, mais je n’ai pas encore été appelé. Cela me ferait plaisir mais ma priorité, c’est avant tout d’aller chercher le maintien avec Mouscron."

L'émission en intégralité