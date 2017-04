Une vaste opération impliquant 180 agents du fisc a été menée mercredi dans le milieu du football professionnel au Royaume-Uni et en France et plusieurs personnes ont été arrêtées, a annoncé l'administration fiscale britannique.

La presse britannique a précisé que les clubs de West Ham et de Newcastle avaient été visés. L'administration fiscale a expliqué dans un communiqué avoir "arrêté plusieurs personnes travaillant dans le football professionnel pour des fraudes suspectées à l'impôt et aux cotisations sociales". Elle a ajouté que les autorités françaises "aident l'enquête britannique, ont procédé à des arrestations et à des recherches dans plusieurs endroits en France".