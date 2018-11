Football Coup de théâtre dans le Footgate : Dejan Veljkovic, le principal suspect dans le scandale qui secoue le football belge, est sorti de prison de Lantin hier après-midi. À l’initiative de son avocat, Kris Luyckx, le Serbe a accepté de collaborer avec la justice et de bénéficier du statut de repenti, et cela pour la première fois depuis la création de la nouvelle loi.

Amaigri de dix kilos après 41 jours passés derrière les barreaux, Veljkovic sait ce qu’il fait. Il risquait 15 ans de prison ferme en cas de condamnation en tant que leader d’une organisation criminelle. En balançant tout ce qu’il sait, il ne risque plus que cinq ans de prison avec sursis et une amende de 80.000 euros, elle aussi avec sursis. Il se verra en outre confisquer tous les avantages patrimoniaux qu’il a obtenus dans sa carrière d’agent. Mais il ne devra donc probablement plus retourner en prison.

La tâche de Veljkovic

est claire. Il doit faire des déclarationssur son implication dans le dossier des matchs qu’il a voulu truquer (Antwerp – Eupen et Malines – Beveren), sur ses relations avec les arbitres et sur les pratiques frauduleuses des agents dans le football, comme des constructions financières et le blanchiment d’argent. Il va donc aussi citer d’autres noms, pas encore mentionnés jusqu’à présent.

Selon Bart Verbelen, son autre avocat, l’enquête va avancer à pas de géant. “Énormément d’informations manquent encore dans ce dossier. Veljkovic a travaillé durant des années dans un système pourri de l’intérieur. Il a employé des méthodes illégales que beaucoup d’autres utilisent également. L’illégalité y était devenue la norme. Ce n’est qu’en travaillant ainsi qu’il a pu faire carrière.”

Ce n’est pas la première fois que l’avocat Luyckx parvient à convaincre un client à balancer la vérité en échange d’une sanction plus légère. L’ex-gardien Patrick Deman l’avait fait dans le scandale des paris truqués (l’affaire Ye), Jejoen Bontinck avait dévoilé des informations secrètes au sujet de Sharia4Belgium, l’organisation terroriste soupçonnée d’inciter des jeunes (comme lui) à partir en Syrie. Le cas le plus connu est celui de Dirk Trioen, un repenti dans le cadre de l’enquête sur le trafic d’êtres humains imputé à la “Bande du milliardaire”, dans les années ‘90. Trioen s’est suicidé en 2006.

Or, le droit pénal belge ne prévoyait jusqu’à présent pas de cadre général pour le recours aux repentis. La loi est parue le 7 août passé au Moniteur belge.

Il est fort probable que Veljkovic va bénéficier d’une protection policière, vu qu’il va balancer des noms et sera considéré comme un traître par plusieurs personnes dans le football. “Pour des raisons de discrétion, je ne peux pas faire de déclarations à ce sujet”, dit Kris Luyckx, son avocat.

Mais Luyckx maintient que son client a pris la bonne décision. “Il aurait aussi pu se taire et refuser toute collaboration, dit Luyckx. Mais il a opté pour l’autre technique, qui provient des États-Unis, et cela pour deux raisons. De un : il savait qu’en se taisant, il aurait une lourde peine de prison, même si elle n’aurait pas été de 15 ans, vu son casier vierge. Et de deux : il veut aider à nettoyer le football.”

Veljkovic a beaucoup à raconter, confirme Luyckx. “Au début des auditions, un enquêteur lui a dit : ‘Raconte, parce que nous savons déjà tout.’ Mais ce n’était pas du tout le cas. C’est pour cela que j’ai contacté le parquet fédéral pour leur transmettre notre proposition. Après cinq semaines, on a trouvé un accord…”