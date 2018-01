Tout ça pour une histoire de bâche… Salvatore Curaba le dit lui-même, il est surpris de ce qui s’est passé samedi soir, lors du duel au sommet de la D3 amateurs opposant les Francs Borains à la Raal, le club qu’il préside. "Un de nos supporters a volé la bâche dans la tribune des Francs Borains", explique-t-il. "Deux joueurs de l’équipe adverse ont frappé le supporter et ça a dégénéré..."

L’homme d’affaires et ancien joueur de Charleroi est d’autant plus déçu qu’il avait discuté avec le leader de ses groupes de supporters. "La veille", précise-t-il, sachant que ce match serait tendu dans les tribunes. "Il m’avait promis que tout irait bien après ce qui s’était passé le week-end précédent en déplacement à Solre (NdlR: le délégué des Francs Borains avait donné un coup de poing à un supporter après des provocations) ."

La relation entre Curaba et les supporters les plus virulents est houleuse depuis un moment. Il y a un mois, le président a été les engueuler en tribune "et ils m’avaient dit que je n’avais rien à faire là et qu’ils étaient libres dans leur tribune".

C’en est aujourd’hui trop pour le patron de la Raal qui veut trouver une solution pour que le foot amateur soit une fête sans violence.

