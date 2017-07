Puisque la nature a horreur du vide, le recrutement d’un avant-centre d’envergure mondiale est apparu comme une nécessité pour Manchester United depuis le 20 avril dernier et la grave blessure au genou de Zlatan Ibrahimovic juste avant le début des prolongations contre Anderlecht en Ligue Europa.

Sans cette rupture des ligaments croisés, l’option d’un an dont bénéficiait le Suédois aurait sans doute été levée. Avec ses 28 buts en 46 matchs, Ibra a cannibalisé l’animation offensive des Red Devils même si son absence en fin de saison a rendu le jeu moins lisible et stéréotypé avec la titularisation en pointe de Marcus Rashford autrement plus mobile.

Mais aux yeux de Mourinho, le jeune Anglais apparaît comme un peu léger pour évoluer seul en pointe. Et son profil s’apparente dans ce sens à ceux de Jesse Lingard ou surtout d’Anthony Martial, capable d’évoluer dans l’axe, mais que le Portugais préfère utiliser sur les côtés de son équipe.

Des côtés où la concurrence est dense puisque Juan Mata et Henrikh Mkhitaryan, dans des registres moins rapides et plus créatifs, briguent aussi une place de titulaire. Toujours dans l’effectif, Wayne Rooney et Adnan Januzaj ne devraient faire que passer.

Mais l’architecture du groupe ainsi dessiné par Mourinho rappelle une évidence : si son arrivée se conclut, Romelu Lukaku sera le seul spécialiste du poste d’avant-centre. Ce qui lui laissera les coudées franches dans le 4-2-3-1 qui pourrait se dessiner et que José Mourinho serait prêt à moduler en cédant lui aussi à la mode de la défense à trois, ce qui pourrait aboutir à un recentrage de Marcus Rashford aux côtés du Diable.