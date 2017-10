"Fellaini? On avait ciblé Matic"

L’aveu est signé David Moyes. Il permet, avec le recul, de mieux appréhender les difficultés de Marouane Fellaini à son arrivée à Manchester United dans les dernières du mercato d’été 2013.

"Je n’ai jamais voulu que Fellaini soit ma première recrue à Manchester United. C’est la dernière chose que nous voulions avec mon staff, a confié l’ancien manager mancunien au micro de la BBC5.

Nous avions ciblé en priorité Nemanja Matic. Nous avions besoin d’un profil plus défensif qui pouvait s’illustrer par sa qualité de passes. Mais il n’y avait pas beaucoup d’espoirs et nous avons eu Fellaini le dernier jour." Qui, depuis, a su s’imposer. Et a beaucoup manqué lors du choc contre Liverpool.