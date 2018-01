La tendance est très marquée : pour conclure des transferts, de plus en plus de clubs et de joueurs font appel à des intermédiaires. Ce sont principalement des agents mais pas uniquement : la licence Fifa d’agent n’existe plus depuis 2015.

Un rapport publié par Fifa TMS, le système informatisé qui permet d’officialiser les transferts, confirme le constat : les commissions versées à ces intermédiaires sont de plus en plus hautes. Depuis 2013, elles ont atteint un total faramineux de 1,32 milliard d’euros ! Dont 374 millions sur la seule année 2017.

La commission la plus importante lors de la dernière année a été celle de Pini Zahavi : le célèbre agent, homme de l’ombre à Mouscron, aurait selon L ’Équipe empoché 12 millions d’euros grâce au transfert de Neymar !

En Belgique, les commissions sont très importantes : elle figure juste derrière les grandes nations de football, avec 26,2 millions de commissions versées à des agents (et assimilés) depuis 2013. Les agents les plus connus sont naturellement ceux qui ont gagné le plus.

Dernier fait intéressant : en Belgique, les agents ont empoché bien davantage de commissions pour faire partir les joueurs (19,3 millions) que pour les faire arriver (6,9 millions). La Pro League est plus que jamais une vitrine.

Le top 10 des pays qui ont versé le plus de commissions depuis 2013

1. Angleterre 409 millions

2. Italie 287

3. Portugal 134

4. Allemagne 121

5. Espagne 101

6. France 51

7. Belgique 26,2,

8. Russie 25,6

9. Pays de Galles 24,5

10. Croatie 16,6.