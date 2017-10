Parmi les équipes qui sont d'ores et déjà certaines de ne pas participer au mondial figurent: les Pays-Bas, le Chili, le Pays de Galles, la Bosnie ou encore la Slovaquie. Avec ces quatre sélections, il est déjà possible d'établir un onze impressionnant si l'on y ajoute un joueur Autrichien.





Nous aurions, entre les perches, Jan Oblak. Dans une défense à trois figureraient Sead Kolasinac, Daley Blind et David Alaba. Au milieu de terrain, Arturo Vidal, Miralem Pjanic, Aaron Ramsey et Marek Hamsik seraient titularisés. En attaque, Gareth Bale, Arjen Robben et Alexis Sanchez s'occuperaient de mettre le feu dans les défenses adverses.





Notons qu'en Europe l'Italie, la Croatie, la Suède, la Suisse ou encore la Grèce seront barragistes et que d'autres stars pourraient être privées de Coupe du monde. Nous pensons à Ivan Rakitic, Luka Modric, Mario Mandzukic, Marco Verratti, Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, Victor Lindelöf, Kostas Mitroglou, Kostas Manolas, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Gökhan Inler, etc.





Et nous ne parlons là que des joueurs européens, à l'exception de Vidal et Sanchez...