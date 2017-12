N'Golo Kanté a été élu joueur français de l'année 2017 par France Football et son jury d'anciens lauréats, a communiqué mercredi le magazine spécialisé français.

Le milieu de terrain de Chelsea, 26 ans, a remporté un deuxième titre de champion d'Angleterre avec Chelsea il y a quelques mois à l'issue d'une saison où il fut élu joueur de l'année en Premier League et après le sacre avec Leicester en 2016. Il s'est imposé en équipe de France et a terminé 8e au référendum du Ballon d'Or 2017. N'Golo Kanté, 20 fois international, avait quitté Caen et la France en 2015 pour rejoindre la Premier League, d'abord à Leicester (2015-2016), puis à Chelsea.

N'Golo Kanté a devancé Kylian Mbappé (Monaco/PSG) et Karim Benzema (Real Madrid). Il succède au palmarès à Antonie Griezmann.