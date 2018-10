Les services de police ont depuis toujours l'habitude de désigner les dossiers importants sous un nom de code, en principe non dévoilé mais souvent en lien avec l'objectif poursuivi.

Ainsi il y a trente ans, l'opération menée contre les Cellules Communistes Combattantes s'était-elle appelée Opération Mammouth: elle avait nécessité un déploiement policier exceptionnel. Plus récemment , le dossier ouvert sur d'éventuels soupçons de pédophilie dans l'église belge s'appelait Dossier Calice. Le lien paraît évident.

Mercredi passé, les médias ont avancé que l'opération dans le football belge avait reçu le nom d'Opération Propere Handen, Opération Mains Propres.

C'est inexact. Nous pouvons préciser que l'opération portait en réalité le nom d'Opération... Zéro!

Pourquoi Opération Zéro? Pour l'instant, il n'y a pas d'explication précise connue.

D'autre part, on attend en fin d'après-midi, sinon dans la soirée, les décisions de la chambre du conseil de Tongres qui doit statuer sur un éventuel maintien en détention préventive des neuf personnes inculpées dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le milieu du football belge. La chambre du conseil, qui entend leurs avocats comme Nathalie Buisseret, Kris Luyckx etSven Mary depuis le début de la matinée, va reprendre son travail dans l'après-midi. L'audience a été suspendue jusque là.

Les neuf personnes inculpées dont la détention préventive est examinée par la chambre mardi sont les agents de joueurs Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, l'arbitre Bart Vertenten, les dirigeants du "Kavé" (FC Malines) Olivier Somers (actionnaire) et Thierry Steemans (directeur financier), l'ancien avocat Laurent Denis et l'épouse de Dejan Veljkovic, Maria Bogojevska.

Ils font partie d'un ensemble de vingt personnes inculpées dans ce dossier, dont 11 sont en liberté (avec ou sans conditions). Le juge d'instruction de Tongres actif dans l'enquête sur les faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le monde du football belge, a en effet inculpé mardi une personne supplémentaire dans cette affaire: l'agent de joueurs Thomas Troch. Het Nieuwsblad et De Standaard annonçaient déjà dans leurs pages que celui qui travaille avec Walter Mortelmans, lui-même inculpé de participation à une organisation criminelle et corruption privée dans ce vaste dossier, avait été interrogé lundi. Thomas Troch est donc désormais lui aussi inculpé de participation à une organisation criminelle et de corruption. Il est cependant reparti libre, sous conditions. Ancien joueur du club de Roulers, le trentenaire s'ajoute à la liste des personnes inculpées qui comptait déjà 19 individus (20 désormais, donc).

L'agence Belga rappelle que le duo Mortelmans-Troch forme le management de l'agence ISM, pour International Sport Management, une entreprise basée en province d'Anvers et qui affirme sur son site internet défendre les intérêts d'environ 90 joueurs de football à travers le monde. Parmi ceux-ci figurent plusieurs joueurs actifs à ou passés par Waasland-Beveren ou le FC Malines, deux formations qui apparaissent centrales dans l'enquête en cours. Olivier Myny, seul joueur actuellement inculpé dans ce dossier, fait partie du portefeuilles d'ISM. Ex-Waasland-Beveren, il porte actuellement les couleurs d'OHL.