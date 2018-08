Le Croate Luka Modric (Real Madrid), le Portugais Cristiano Ronaldo, passé cet été du Real à la Juventus, ainsi que l'Égyptien de Liverpool Mo Salah ont été nominés pour l'obtention du titre du Meilleur joueur de la saison 2017-2018, a annoncé l'UEFA lundi.

Les Diables Rouges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Eden Hazard (Chelsea) terminent respectivement 7e et 9e du classement. Le nom du vainqueur sera révélé, avec celui de la Joueuse UEFA de l'année et celui de chaque Joueur par poste de la Ligue des Champions, à l'occasion du tirage de la phase de groupes, le jeudi 30 août à Monaco. Le Joueur de l'année en Europa League sera désigné le lendemain.

Modric, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde, est depuis longtemps un pion essentiel du milieu madrilène. Ronaldo aura lui été décisif en C1, marquant la bagatelle de 15 buts et délivrant 3 assists en 13 matches.

Quant à Salah, il a terminé meilleur buteur de Premier League avec 32 réalisations. Battu en finale par le Real, il aura tout de même inscrit 10 buts en 13 rencontres de Ligue des Champions.

Le top 10 est constitué, dans l'ordre, d'Antoine Griezmann, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Raphaël Varane, Eden Hazard et Sergio Ramos.

Chez les dames, le prix se disputera entre la Danoise Pernille Harder (Wolfsbourg), la Norvégienne Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais) et la Française Amandine Henry (Olympique Lyonnais).

- Le classement masculin outre le top 3:

4. Antoine Griezmann (Fra/Atlético) - 72 points

5. Lionel Messi (Arg/Barcelone) - 55 points

6. Kylian Mbappé (Fra/Paris Saint-Germain) - 43 points ++ 7. Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City) - 28 points

8. Raphaël Varane (Fra/Real Madrid) - 23 points ++ 9. Eden Hazard (BEL/Chelsea) - 15 points

10. Sergio Ramos (Esp/ Real Madrid) - 12 points