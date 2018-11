La confédération africaine de football (CAF) a publié vendredi la liste des 34 nommés au titre de Joueur africain de l'année.

L'Égyptien Mohamed Salah, récompensé en 2017, apparaît comme un des favoris à sa propre succession. La remise des prix se déroulera le mardi 8 janvier à Dakar, au Sénégal. Le classement sera établi sur base d'un vote du comité technique et de développement de la CAF, des experts médias, légendes et entraîneurs des quart-finalistes de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération de la CAF ainsi que des entraîneurs et capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres.

Outre l'attaquant de Liverpool, les défenseurs Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples) et Mehdi Benatia (Maroc/Bayern Munich) ainsi que les avants Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City) et Sadio Mane (Sénégal/Liverpool) figurent aussi parmi les nommés.