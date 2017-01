Les listes officielles sont tombées mercredi, à minuit. Et nombreux sont les clubs de Pro League qui y ont été attentifs. Le verdict final est le suivant : 14 joueurs issus de D1A (et 2 de D1B) disputeront la Can entre le 14 janvier et le 15 février. Le point, club par club.

Anderlecht

Comme indiqué depuis plusieurs jours, Kara Mbodji (Sénégal), Sofiane Hanni (Algérie) et Frank Acheampong (Ghana) ont été retenus avec leur sélection respective. Trois pions majeurs qui vont inévitablement manquer.

Standard

Si le quota liégeois qui s’envole pour le Gabon est le même que celui des Mauves, Sclessin a tout de même poussé un ouf de soulagement quand il a été officialisé que Belfodil ne serait pas retenu avec l’Algérie. Matthieu Dossevi (Togo), Collins Fai (Cameroun) et Faruku Miya (Ouganda) seront eux bien du voyage. Aucun d’eux n’est pour l’instant véritablement titulaire à 100 %. Sclessin espère les voir revenir avec du rythme.

Ostende

Les Côtiers aussi vont perdre gros. S’ils ont anticipé la sélection de Didier Ovono (Gabon) avec l’arrivée de William Dutoit, les importants Sébastien Siani (Cameroun) et Knowledge Musona (Zimbabwe) seront, eux, difficiles à remplacer…

Saint-Trond

Deux défenseurs trudonnaires ne passeront pas l’hiver au Stayen. Mamadou Bagayoko (Côte d’Ivoire) et Dakonam Djené (Togo) ont été sélectionnés, faisant du STVV le quatrième club le plus touché par les départs à la Can.

La Gantoise

Il s’attendait à ne pas être repris mais il sera finalement bien là. Kalifa Coulibaly (Mali) va vivre sa première Can. Laissant Jérémy Perbet comme seul attaquant disponible… à moins que le mercato n’en décide autrement.

Mouscron

Les Hurlus y sont préparés depuis plusieurs semaines et vont voir leur élément le plus créatif, Mahmoud Hassan Trezeguet (Égypte), les quitter jusque début février.

Courtrai

Le constat est similaire pour Courtrai. La percussion d’Hervé Kagé (RD Congo), sept buts et cinq assists, risque de manquer, alors que le sprint final de la phase classique s’amorce.