L'Union belge de football (URBSFA) annonce la remise des rencontres suivantes pour la période du 13 au 16 janvier (actualisé le vendredi 13 à 12h00).

- National:

Remise générale est décrétée pour les championnats suivants du 13 au 16 janvier: Jeunes (Elite), Réserves de D1 Amateurs, Jeunes de D1 Amateurs

Les matchs amicaux annoncés sur terrain synthétiques devraient cependant être autorisés

Compétitions ACFF, Pour la période du vendredi 13/01/2017 au lundi 16/01/2017 inclus, remise générale des : U10 à U19 interprovinciaux, Réserves Amateurs, D2 Amateurs, D3 Amateurs B. Pour la D3 Amateurs A, aucune remise n'est décrétée pour l'instant. Les matchs amicaux et tournois sur terrains synthétiques, en état selon les conditions d'utilisation, sont autorisés.

- Provincial:

BRABANT:

Pour le week-end des 13, 14 et 15 janvier 2017, la province de Brabant a décrété une remise générale de tous les matchs officiels et amicaux. Les rencontres des groupements corporatifs ABSSA et Interbanques sont également remises.

HAINAUT:

Remise générale en équipes de jeunes et réserves du 13 au 15 janvier. Pour les équipes premières masculines et féminines, aucune remise n'est décrétée pour l'instant. Un nouvel avis sera publié ce vendredi après-midi. Tous les matchs amicaux sont annulés.

LIEGE:

Remise générale des matchs officiels et amicaux du vendredi 13 au lundi 16 janvier 2017 inclus. Les matchs de la RIL sont donc également remis.

NAMUR:

Remise générale pour le week-end des 13,14 et 15 janvier.