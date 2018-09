C'est dans le cadre d'une réforme européenne des droits d'auteur qu'une proposition de loi empêchant le partage sur les réseaux sociaux des photos et vidéos prises dans un stade doit être approuvée ou non par le parlement européen.





S'il devient déjà risqué de diffuser des extraits de matches sur les réseaux sociaux en raison de l'omnipotence des diffuseurs qui déboursent des millions pour proposer les matches, et bloquent du même coup les résumés ou moments forts sur des canaux interdits, une nouvelle étape pourrait être franchie ce mercredi avec le vote au parlement européen de la première version d'une réforme des droits d'auteur.





L'article 13 d'une proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique prévoit en effet de mettre fin à la diffusion de photos et vidéos prises dans le stade par des supporters et diffusées, parfois massivement, sur les réseaux au détriment des ayants droit. d'une proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique prévoit en effet de mettre fin à la diffusion de photos et vidéos prises dans le stade par des supporters et diffusées, parfois massivement, sur les réseaux au détriment des ayants droit.





Ce faisant, et comme le rapportent BFMTV et Le Figaro, un logiciel pourrait, à terme, voir le jour. Son but serait de repérer, sur les plateformes numériques, les contenus publiés sans autorisation et de les supprimer au motif que l'auteur ne serait pas organisateur de l’événement.





Le Figaro précise enfin que, même si cette proposition de directive venait à être approuvée par l'assemblée parlementaire de l'Union, chaque pays membre serait libre de l'appliquer ou non.