Dodi Lukebakio a été prêté par Watford au Fortuna Düsseldorf, promu en Bundesliga cette saison. C'est ce que Düsseldorf a annoncé dimanche.

Formé à Anderlecht, Lukebakio a débuté en équipe première en 2015. Malgré 18 apparitions et un but, il n'a pas tout à fait convaincu le staff anderlechtois et a été prêté en 2016-2017 à Toulouse, où il a joué six fois.

La saison passée, Lukebakio a été prêté à Charleroi, où il a réalisé un excellent début de saison, avec 3 buts et 4 assists en 20 rencontres. Il a attiré l'attention de Watford qui l'a recruté durant l'hiver.

Lukebakio, international espoirs, est sous contrat avec Watford jusqu'en 2020.