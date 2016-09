Wayne Rooney encore un peu plus dans l'histoire

Wayne Rooney (Manchester United) est devenu le joueur de champ le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise, dimanche, face à la Slovaquie, sa 116e apparition sous le maillot anglais.

A 30 ans, le capitaine des Three Lions dépasse son ancien coéquipier David Beckham et reste à portée du gardien Peter Shilton et ses 125 sélections. "Pour moi, représenter mon pays est très important. C'est toujours un honneur", a confié Rooney. "Devenir le deuxième joueur le plus capé, c'est incroyable mais dimanche, l'important, c'est l'équipe et prendre les trois points. Un jour, je vais repenser à ce moment mais, à l'heure actuelle, je ne pense qu'à ce match et à rien d'autre", a-t-il ajouté. Rooney, qui jouait à l'époque à Everton, a débuté en sélection le 13 février 2003 contre l'Australie (1-3).

Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre avec 53 réalisations. L'Angleterre, piteusement éliminée de l'Euro-2016 en huitièmes de finale, démarre sa campagne pour la Coupe du monde en Russie dimanche avec un déplacement à Trnava pour y affronter la Slovaquie au Stade Anton Malatinsky, lors de la 1re journée du groupe F des qualifications au Mondial-2018