Wayne Rooney, 33 ans, devrait faire une 120e et dernière apparition sous le maillot de l'Angleterre en match amical le 15 novembre contre les Etats-Unis.

Rooney, qui n'a plus joué avec l'Angleterre depuis le 11 novembre 2016 (victoire 3-0 contre l'Ecosse), ne devrait apparaître que lors du rendez-vous de Wembley face aux Etats-Unis et pas le dimanche suivant contre la Croatie en Ligue des nations.

Passé par Manchester United et Everton, Rooney avait annoncé sa retraite internationale en août 2017 après 119 apparitions et 53 buts (record national). L'été dernier, l'attaquant a rejoint le club américain DC United. Malgré ses 12 buts, la formation a été éliminée au premier tour des playoffs aux tirs au but par Columbus Crew.

Les bénéfices de la rencontre seront reversés à la Fondation Wayne Rooney.