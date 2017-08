Les U18 étaient jusqu'à ce jeudi sous les ordres de son ancien comparse en équipe nationale, mais compte tenu de la qualification régulière pour un tour élite qualiticatif pour l'EURO, "il devenait de plus en plus compliqué de combiner les -18 et -19" pour Verheyen précise l'UB. C'est la raison pour laquelle l'ancien attaquant du Club de Bruges a dû renoncer à entraîner les deux équipes de jeunes.

Le but de cette scission des deux catégories est de "garantir la qualité" et offrira à Sonck la possibilité d'apporter "une plus-value absolue dans le cadre du développement de nos jeunes internationaux".

A ses côtés, Wesley Sonck pourra compter sur Ahmet Turk, "un produit de notre formation des entraîneurs et en plus de son expérience en tant qu’entraîneur principal de différents clubs, il partagera son expertise en équipe nationale" poursuit la Fédération dans son communiqué.