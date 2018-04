Le FC Barcelone a battu Chelsea (0-3) en finale de l'UEFA Youth League, compétition continentale de clubs pour les moins de 19 ans, lundi au stade Colovray à Nyon en Suisse.

C'est le deuxième titre en cinq éditions pour le club espagnol. Les Catalans ont ouvert le score peu après l'heure de jeu. Abel Ruiz a déboulé sur son flanc gauche avant d'adresser un centre parfait pour le Vénézuélien Alejandro Marques, qui a propulsé le ballon dans les filets d'une tête à bout portant (0-1, 33e).

Les troupes de Francisco Pimienta ont ajouté un deuxième but quelque peu après le repos. Marques a profité d'une grossière erreur de Marc Guehi, dernier homme des jeunes Blues, pour se présenter face au portier anglais et inscrire un doublé (0-2, 52e). Les Londoniens se sont montrés dangereux à plusieurs reprises, sans pour autant réussir à marquer, Callum Hudson-Odoi trouvant le montant sur coup franc (61e), tout comme Charlie Brown de la tête (83e). Barcelone a ajouté un troisième but dans les arrêts de jeu via Abel Ruiz (0-3, 90e+2).

Le Barca succède donc au RB Salzbourg, vainqueur en 2017, et ajoute un deuxième titre à son palmarès dans cette compétition après avoir remporté la première édition en 2014.

Cette saison, le RSC Anderlecht n'est pas parvenu à passer la phase de groupes, terminant à la quatrième place de son groupe derrière le Bayern, le Paris Saint-Germain et le Celtic. Les Bruxellois avaient atteint les demi-finales en 2015 et 2016.