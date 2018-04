Visa a annoncé aujourd'hui que le footballeur professionnel Zlatan Ibrahimović serait le nouveau visage de sa campagne globale de marketing en préparation de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018.

En tant que partenaire officiel des services de paiement de la FIFA, Visa, en collaboration avec Zlatan, aidera les fans à ne pas rater un seul moment de l'action cet été.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180417006764/fr/

International football star Zlatan Ibrahimović adds his own unique flair to his Visa jersey to announce he is teaming up with Visa ahead of the 2018 FIFA World Cup Russia™. (Photo: Business Wire)

« Je suis extrêmement fier de travailler avec Visa, le leader mondial des paiements », a déclaré Zlatan Ibrahimović, athlète star et nouveau visage de la campagne Visa pour la Coupe du monde de la FIFA™. « J'essaie toujours d'être le meilleur en football, et ce partenariat avec Visa représente ce pour quoi je continue à me battre, à savoir être le meilleur. »

En tant que l'un des footballeurs actifs les plus décorés au monde, Zlatan a remporté 33 trophées dans sa carrière en jouant pour neuf équipes en Angleterre, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et aux États-Unis. Zlatan est considéré comme l'un des meilleurs buteurs qui existent et comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération.

Zlatan est connu non seulement pour ses prouesses en sport, mais aussi pour sa personnalité et son attrait mondial. Né en Suède d'un père bosniaque et d'une mère croate, cette légende du football, ambassadeur des Nations unies et chef d'entreprise, parle cinq langues et représente la nature globale de la marque Visa ainsi que son acceptation.

« Nous avons toujours été conscients des impressionnants exploits de Zlatan sur le terrain, de son attrait mondial et de sa personnalité haute en couleurs », a déclaré Lynne Biggar, directrice du marketing et des communications chez Visa Inc. « Chez Visa, nous sommes ravis de nous associer en partenariat avec Zlatan pour donner vie à notre campagne de la Coupe du monde de la FIFA™ et à notre innovation produit, ainsi pour nous connecter aux fans aux quatre coins du monde, en montrant une fois de plus que fidèle à son slogan Visa est 'partout où vous voulez être' (' Everywhere You Want To Be'). »

L'aventure entre Visa et Zlatan commencera dès le mois prochain. Pour nous suivre, rejoignez les 31 millions d'abonnés de Zlatan sur Instagram sur @iamzlatanibrahimovic ou rendez-vous sur le site Visa.com.