Pays-Bas - Belgique 4-0 (shoot out 1-2)

L'équipe nationale des Pays-Bas poursuivait ses Rabo Super Serie face à la Belgique. Dans le très accueillant club de Schiedam (club de 3e division qui possède 6 terrains!) situé dans l'ombre du port de Rotterdam, les Red Panthers s'attaquaient samedi et dimanche à ce qui se fait de mieux en matière de hockey féminin. Après leur courte victoire (1-0) de samedi (but de Versavel), les Red Panthers ont perdu dimanche (4-0). Ces deux rencontres s'inscrivaient dans le cadre de la préparation pour les Championnats d'Europe à Amstelveen du 18 au 27 août.

Le T1 Niels Thijssen avait légèrement remanié son équipe afin de tester quelques joueuses absentes lors des demi-finales de World League à La Rasante. De sa liste des 21 joueuses, il a retiré Maureen Beernaert, Emma Puvrez et Michelle Struijk (elle a joué avec les U21 et est remise de sa blessure).

Durant le premier quart-temps, les Red Panthers ont été cueillies à froid par un tip in de Keetels après 69 secondes (1-0). A la 6e minute, une percée de van male obligeait Sotgiu à s'interposer. Dans la foulée, le premier pc des Oranjes filait à côté. Les Panthers peinaient à construire leur jeu à cause d'un pressing terrible des Néerlandaises. Seul un mouvement Nelen-Gerniers amenait la balle dans le cercle adverse sans que cela ne débouche sur une occasion réelle. Au fil des minutes, les Belges qui regardaient trop vite l'arbitre, jouaient de mieux en mieux lors d'un match où la balle passait vite d'un camp à l'autre.

Durant le deuxième quart temps, Niels Thijssen échangeait ses gardiennes. Aisling D'Hooghe subissait le même sort qu'Elena Sotgiu en encaissant après 66 secondes sur un tip in de Matla (2-0). A l'exception des deux dernières minutes où les Panthers ont provoqué un pc (sleep cadré de Peeters), les Belges subissaient la domination des Pays-Bas, plus fortes à tous les niveaux.

Elena Sotgiu avait repris sa place dans le but pour le 3e quart temps qui était dominé par les pc : 2 pour les Belges et 4 pour les Pays-Bas. Seule van Maasakker a transformé le sien. La domination était orange. Dans le camp de Thijssen, Nelen offrait la plus belle occasion sur un contre. Elle effaçait une Hollandaise et obtenait un pc. Le sleep de Peeters était cadré et stoppé.

Le 4e quart temps ressemblait aux 3 autres avec une forte domination néerlandaise et un but sur pc en fin de match.

Lors de la séance de shoot-out, les Belges l'emportaient grâce aux buts de Gerniers et Vanden Borre alors que les Pays-Bas ne marquaient que le shoot out de Verschoor. Dans les buts belges, Niels Thijssen avait placé Aisling D'Hooghe. Samedi, Sotgiu était au but lors la séance de shoot-out.









La sélection des 18 Red Panthers :

Gardien : Aisling D'Hooghe, Elena Sotgiu

Défense : Louise Cavenaile, Aline Fobe, Lien Hillewaert, Estelle Meulemans, Stephanie Vanden Borre

Milieu : Sophie Limauge, Judith Vadermeiren, Alix Gerniers, Anne-Sophie Weyns, Barbara Nelen, Manon Simons, Pauline Leclef

Attaque : Anouk Raes, Joanne Peeters, Louise Versavel, Jill Boon





Les buts : 2e Keetels (1-0), 17e Matla (2-0), 34e van Maasakker sur pc (3-0), 58e Van Geffen sur pc (4-0)