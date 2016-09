Championnat Messieurs: Sander Baart ne jouera plus en Belgique

Hockey

C'est par un score de forfait que l'Orée a battu l'Antwerp ce dimanche et non par 5-2.



Une petite bombe surtout que les conséquences vont être énormes.



Que s'est-il passé ? L'Antwerp avait annoncé la nouvelle de l'arrivée Sander Baart dès le mois de janvier. Tout était dirigé autour de l'international néerlandais qui allait permettre à l'Antwerp, coaché par son frère Jeroen, de viser le top du championnat. Sander Baart était inscrit à l'Antwerp, avait une fonction annexe de coach d'un équipe jeune.



MAIS, il se fait que le club a oublié de l'inscrire dans les fichiers de la fédé (via dymasport) avant la date fatidique du mercredi minuit avant la première journée de compétition. Résultat, même si l'erreur a été corrigée entretemps, le règlement de la fédé imposait le forfait et la non-qualification de Sander Baart du championnat de Belgique pour cette saison.

Du côté de l'Antwerp, on attend une réaction officielle. Pour Sander Baart, cela sera catastrophique car il avait planifié son année à Anvers et il ne lui reste qu'à retourner aux Pays-Bas où il pourrait encore jouer, les règlements de la fédération néerlandaise étant différents.

Pour l'ARBH, le règlement est le règlement et il n'y a pas d'autre alternative que de s'y tenir. Mais pour son image, cela va poser quelques soucis après un été merveilleux. La communication va jouer un rôle prépondérant dans ce cas.

Et puis, ne faut-il pas adapter le règlement dans un tel cas ? La question est posée.