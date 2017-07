Belgique – Nouvelle-Zélande 2-0

Belgique : Vanasch ; Van Doren, Stockbroekx, Hendrickx, Luypaert ; Meurmans, Denayer, Gougnard ; Briels, Dockier, Keusters ; Puis Charlier, Boccard, De Kerpel, De Sloover, Wegnez, Boon.

Nouvelle-Zélande : Joyce ; Haig, Ross, Woods, Russell, Tarrant, McAleese, Jenness, Inglis, Muir, Phillips ; Brydon, Lane, Child, J. Panchia, A. Panchia, Mitai-Wells.

Arbitres : MM. P. Wright et R. Prasad

Carte jaune : 60e Russell

Les buts : 3e Dockier (1-0), 5e Boon (2-0)

Cette victoire des Red Lions contre la Nouvelle-Zélande lors des demi-finales de World League à Johannesburg qualifie les Belges pour la finale de World League qui se jouera à Bhubaneswar (Inde) en décembre. Elle permet aussi aux protégés de Shane McLeod d'affronter en demi-finale vendredi l'Australie, soit la nation la mieux classée parmi les 10 pays présents à Johannesburg (FIH 2).

Ce quart de finale était très attendu car les Red Lions jouaient enfin un match-couperet. Après la phase de poule bien gérée, les Belges avaient hérité de la redoutable Nouvelle-Zélande (FIH 8).

Pour ce match, Shane McLeod avait remis son gardien n°1, Vincent Vanasch entre les perches. Pour le reste, il faisait confiance au même onze de base ce qui n'a rien d'étonnant. Il avait bien raison. Après 5 minutes, le marquoir affichait déjà 2-0 à la suite des buts de Dockier et Boon. Le premier but est un pur bijou de Dockier. Sur un flick latéral entre deux défenseurs, il a intercepté la balle du bout du stick avant d'ajuster sa frappe. Boon inscrivait ensuite sur un tir plus conventionnel entre les jambes de Joyce. Charlier aurait pu signer le 3e à la 9e minute. Le match était à sens unique. A la 19e minute, les Red Lions avaient déjà pénétré dans le cercle néo-zélandais à 19 reprises (contre 1 pour les Kiwis). Malgré une timide alerte de Muir dans le premier quart, les Néo-Zélandais n'ont pas existé face à l'aramada offensive emmenée par le duo Boon-Briels. Briels avait failli inscrire à la 18e minute un magnifique but, mais son lob décentré filait au-dessus du but. Charlier offrait à la 22e minute le 3e pc pour les Belges. Le sleep de Luypaert était détourné par Joyce. Les Belges restaientau-dessus de 60 % de possession de balle. A la 23e minute, un centre de Boccard était dévié par Keusters, mais le tip in n'était pas cadré. Sur une percée sur le flanc gauche, Dockier centrait puissamment alors que Wegnez avait plongé dans le bon timing pour la pousser dans le but vide, mais un Kiwi avait laissé traîner son stick pour empêcher le K.-O. à la 28e minute. Si l'entrejeu et l'attaque avaient été mises en évidence lors du premier quart, la défense belge avait pris le relais dans le second. A la 28e minute, le premier pc néo-zélandais était sifflé. Il amenait le deuxième sur un kick de Stockbroekx. Woods ne trompait pas Vanasch. Après 30 minutes, les Belges étaient entrés dans le cercle à 25 reprises et affichaient une possession de balle de 58 %. ils ont tiré à 7 reprises dont 4 tirs cadrés. Seule stat décevante, ce 0/3 sur pc. Les Kiwis avaient zéro tir cadré.

Après la pause, les Belges n'attendaient que 4 minutes pour forcer le 4e pc. Luypaert touchait le stick de Joyce. Les Belges poursuivaient leur course vers le cercle de Joyce avec ce centre de Gougnard. Le 5e pc, à la 35e, filait à côté. A cause d'une charge un peu trop musclée de Haig, le 6e pc belge était sifflé à la 38e minute. Sans résultat. A 20 minutes de la fin, les Belges avaient quasi atteint les 500 passes contre à peine 270 pour les Néo-Zélandais. A la 41e minute, le 3e pc néo-zélandais était accordé. Il amenait le 4e pour un kick. Vanasch était exceptionnel. Les Belges avaient dominé assez facilement ce 3e quart, mais leur maladresse sur pc avait expliqué que le score n'avait pas évolué. A la 43e, Briels était stoppé par Joyce. Sur un contre Jenness filait seul vers un face-à-face avec Arthur Van Doren qui ne se laissait pas piéger.

Le press belge restait très élevé durant le dernier quart d'heure alors que la Nouvelle-Zélande est connue comme une équipe forte physiquement. Les Red Lions n'ont jamais été bousculés. Jenness n'a pas été très dangereux. Les Kiwis n'avaient aucune possibilité de construire le jeu et perdait son temps en longues balles perdues. A 3 minutes de la fin, Joyce sortait pour créer le surnombre dans le champ. A 16 secondes de la fin, Charlier provoquait un pc à cause d'une charge de Russell qui prenait une carte jaune. Luypaert sleepait à côté.