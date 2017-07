L'équipe nationale masculine belge de hockey (FIH 5) s'est imposée 2-0 contre la Nouvelle-Zélande (FIH 8) mercredi lors des quarts de finale de la manche de demi-finale de la World League disputée à Johannesburg en Afrique du Sud. En demi-finale, ils affronteront, vendredi à 19h00, l'Australie (FIH 2) qui a facilement battu l'Egypte (FIH 19) 4-0. Grâce à cette place dans le dernier carré, la Belgique décroche aussi son billet pour la Coupe du monde 2018 en Inde.

Les premières minutes de la rencontre se sont révélées décisives pour les Red Lions qui ont tout de suite pris à froid la Nouvelle Zélande. Occupés à faire tourner la balle en défense, nos adversaires ont réalisé une passe aérienne trop hasardeuse après trois minutes de jeu seulement. Attentif, Sébastien Dockier a intercepté la passe et s'est présenté seul devant le gardien néo-zélandais avant de placer judicieusement la balle et donner l'avantage à la Belgique.

Deux minutes plus tard, Tom Boon assommait la Nouvelle-Zélande d'une frappe puissante qui passait entre les jambes du gardien adverse. Rassurés par cet avantage de deux buts, les Red Lions se montraient ensuite très solides en défense, restant concentrés jusqu'au bout afin d'éviter de remettre la Nouvelle-Zélande dans le match.

Vendredi, les Red Lions affronteront donc l'Australie alors que l'autre demi-finale opposera l'Allemagne (FIH 3) à l'Espagne (FIH 10). En quarts de finale, les Allemands ont battu la France (FIH 17) 4-1 alors que l'Espagne s'est imposée de justesse 2-1 contre l'Irlande (FIH 9).

Dix équipes sont déjà assurées de disputer du 28 novembre au 16 décembre 2018 la 14e Coupe du monde à Bhubaneswar: le champion olympique l'Argentine (FIH 1), le Canada (FIH 11), l'Angleterre (FIH 7), la Malaisie (FIH 14) et les Pays-Bas (FIH 4) et le pays organisateur l'Inde (FIH 6). Les quatre demi-finalistes de Johannesburg sont aussi qualifiés: Australie (FIH 2), Espagne (FIH 10), Allemagne (FIH 3) et Belgique (FIH 5). Six autres équipes doivent les rejoindre.

Quelques semaines après le rendez-vous sud-africain, les Red Lions joueront l'Euro du 19 au 27 août à Amsterdam.