Pendant que les Red Lions brillaient en Afrique du Sud, le stick belge s’exportait très bien du côté de Nottingham où se tenait un tournoi des Six Nations pour les U18 (Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Espagne, Belgique et Irlande). Avec un bilan de quatre victoires et une défaite au shoot-out, le bilan belge est excellent. Les Lions d’après-demain ont déjà marqué leur territoire.

Même s’il a été victime d’une blessure et d’une maladie, Guillaume Van Marcke a disputé quatre matchs. Avec sa maturité et son calme, il a rayonné en défense. "Même si le tournoi était amical, nous l’avons abordé très sérieusement. Nous sommes toujours ravis d’affronter les meilleures équipes mondiales. En plus, nous représentons notre pays."

(...)