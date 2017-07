World League Les Red Lions ont accompli leur mission. En battant la Nouvelle-Zélande en quarts de finale de la demi-finale de World League à Johannesbourg, les Belges se sont qualifiés pour la phase finale de la World League à Johannesbourg, qui réunira les huit meilleures nations des deux dernières années, à savoir l’Argentine, l’Australie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Inde, l’Angleterre et l’Espagne. La seule nation du Top 8 qui sera absente à Bhubaneswar se nomme… la Nouvelle-Zélande, qui a été éliminée mercredi en début de soirée par la Belgique.

La 8e nation mondiale n’a pas eu voix au chapitre face à des Belges qui ont contrôlé les débats de la première à la dernière seconde.

Après cinq minutes, le score avait déjà pris son allure définitive. Deux erreurs des Kiwis ont coûté très cher. Dockier interceptait un flick latéral entre défenseurs pour déflorer la marque avant que Boon ne profite d’une perte de balle néo-zélandaise 120 secondes plus tard.

Avec deux buts d’avance, les protégés de Shane McLeod ont contrôlé facilement les débats. Ils auraient pu inscrire quelques buts supplémentaires via Briels, Gougnard, Boon ou Keusters ou alors sur l’un des sept PC provoqués. Il n’en fut rien.

En revanche, ils ont eu le bon goût de ne pas se faire peur. Vincent Vanasch a ramené une clean-sheet qui récompense l’excellent boulot de toute la défense. Quand Jenness partait en contre, le dernier homme, Arthur Van Doren, avait le dernier mot. Quand le sleep de Jenness était cadré, Vanasch déviait la balle sur son poteau. Boccard, Luypaert ou encore De Sloover ont été très solides.

“L’entrejeu a très bien joué le coup”, confiait avec son calme habituel l’entraîneur des Red Lions, Shane McLeod. “Avoir gardé ce zéro derrière est très important à mes yeux. Vanasch a été très bon. J’ai apprécié le travail de toute la défense.”

Pour sa part, le capitaine Thomas Briels, qui reste à quatre buts durant le tournoi, soulignait aussi la qualité de l’arrière-garde. “Ils ont été très forts, soulignait-il, avant de rappeler les enjeux du match. Nous sommes qualifiés pour la phase finale de la World League et pour la Coupe du monde de manière certaine. Nous avons géré la pression qui pesait sur nos épaules. Nous avons joué à un haut rythme. Physiquement, nous sommes costauds. En début de match, nous avions beaucoup d’énergie.” D’ailleurs, après vingt minutes, les Belges étaient rentrés à dix-neuf reprises dans le cercle de Joyce contre seulement une dans celui de Vanasch.

Sébastien Dockier, auteur du but du match, parlait, lui, de “mission accomplie”. Effectivement, place désormais à la demi-finale contre l’Australie, où l’objectif sera surtout d’apprendre en vue des championnats d’Europe d’Amstelveen en août.

Belgique : Vanasch; Van Doren, Stockbroekx, Hendrickx, Luypaert; Meurmans, Denayer, Gougnard; Briels, Dockier, Keusters; puis Charlier, Boccard, De Kerpel, De Sloover, Wegnez, Boon.

Nouvelle-Zélande : Joyce ; Haig, Ross, Woods, Russell, Tarrant, McAleese, Jenness, Inglis, Muir, Phillips ; Brydon, Lane, Child, J. Panchia, A. Panchia, Mitai-Wells.

Arbitres : MM. P. Wright et R. Prasad.

Carte jaune : 60e Russell.

Les buts : 3e Dockier (1-0), 5e Boon (2-0).

Demi-finale de Wold League à Johannesburg

Les quarts de finale

Australie - Egypte 4-0

10e Hayward sur pc (1-0), 13e Whetton (2-0), 20e Swann (3-0), 35e Whetton (4-0)

Espagne – Irlande 2-1

39e Sanchez sur pc (1-0), 44e Sothern sur pc (1-1), 45e Iglesias (2-1)

Allemagne – France 4-1

15e Grambusch sur pc (1-0), 26e Herzbruch (2-0), 42e Herzbruch (3-0), 52e Miltkau (4-0), 59e Dumont sur pc (4-1)

Belgique – Nouvelle-Zélande 2-0



Le programme de vendredi

Match pour la 9e place

10 h 00 Afrique du Sud - Japon

12 h 15 Egypte - Nouvelle-Zélande

14 h 30 Irlande - France

Demi-finales

16 h 45 Espagne - Allemagne

19 h 00 Australie - Belgique

Les meilleurs buteurs

6 Tom Boon. 5 Sébastien Dockier. 4 Thomas Briels, Timm Herbruch (All), Jake Whetton (Aus)

"Encore deux matchs pour préparer l'Euro"

L'avis de Tanguy Cosyns, notre consultat en hockey.

L’attaquant des Red Lions est sur la touche jusqu’en décembre à cause d’une blessure aux ligaments croisés antérieurs du genou droit.

1. Les Lions sont plus malins. “Nous avons profité de deux erreurs de notre adversaire pour marquer deux buts très tôt. Dockier et Boon ont été malins. L’Australie faisait ça avant. La Belgique en est capable aujourd’hui. Nous les avons punis à la moindre erreur. Quand tu mènes 2-0 en quart, tu n’as pas besoin de plus. Nous n’avons pas été exceptionnels. Il n’y a pas eu match. Nous n’avons pas eu besoin d’attaquer comme des fous furieux.”

2. Un très bon Vincent Vanasch au goal. Il a été très fort car il n’a pas eu beaucoup de boulot, mais il a été irréprochable. Il y a eu un tir et un pc qui finit sur le poteau. Et encore, le tir dont je parle a eu lieu à 90 secondes de la fin. Je souligne le boulot de toute la défense car nos défenseurs n’ont quasi rien donné aux Néo-Zélandais.”

3. Qualifiés pour la Coupe du monde et la finale de World League. “Il y aura un peu moins d’enjeu lors des deux derniers matchs. Le tournoi n’est pas fini pour autant. Les Red Lions veulent finir sur le podium. D’autre part, ils ont deux gros matchs pour préparer les championnats d’Europe qui se tiendront en août à Amstelveen. Il y aura d’abord l’Australie, puis, j’espère, l’Allemagne en finale. Ces deux rencontres compteront pour la sélection des championnats. Chacun l’aura en tête. Les deux premiers de chaque groupe se sont qualifiés pour les demi-finales ce qui confirme que ces matchs de ‘pré-quart’ ne servent à rien.”