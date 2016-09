Le 50-50 de Dohmen et Boccard (Red Lions): "Vanasch est plus fort que Thibaut Courtois !" ABONNÉSPierre Vangrootloon & Laurent Depré Publié le mercredi 14 septembre 2016 à 11h30 - Mis à jour le mercredi 14 septembre 2016 à 12h40

Hockey Rencontre avec deux médaillés d’argent aux derniers JO de Rio : Gauthier Boccard, buteur sur un exploit individuel en finale, et le capitaine John-John Dohmen !



Pour ce nouvel épisode de notre rubrique 50-50, c’est dans les installations des Waterloo Ducks que nous avons rencontré les deux Red Lions fraîchement revenus de congés après avoir fait rêver toute une nation avec une finale historique au Brésil face à l’Argentine. Deux jeunes garçons qui reprenaient doucement mais sûrement la route de la division d’honneur après la folie estivale des JO. Pour eux, une chose est certaine : il y aura un avant et un après Rio. Et ils mettent en garde le monde du hockey. " Si on veut que les Red Lions poursuivent leur bons résultats, ce sport doit devenir professionnel…" Voilà qui ne peut être plus clair et direct comme discours. A l‘image de ce long entretien qu’ils ont accepté de nous accorder !£



1 | Après votre retour en Belgique en héros, le contre-coup n’est pas trop difficile à digérer ?

Gauthier Boccard : Oui, on redescend sur terre doucement mais on a eu pas mal d’happenings comme le Mémorial Van Damme qui nous occupent encore, donc on reste sur la vague.

John – John Dohmen : Personnellement je reprends mes études. La plupart des joueurs se lancent dans de nouveaux projets et reprennent ceux qu’ils avaient mis entre parenthèses.



...



8 | Vous êtes-vous revu depuis avec Luca Masso (Le petit-fils d’Eddy Merckx qui a remporté la médaille d’Or avec l’Argentin) et avez-vous reparlé de cette finale historique ?

G.B. : C’était assez spécial juste après le match. Il se rendait compte qu’il nous enlevait notre rêve mais on est très content pour lui. Depuis, on s’est revu et tout se passe dans le respect.

J-J-D. : C’est dingue, car il n’était pas Argentin il y a un an. Il a fait ce choix et ce pari et il a vécu un réel conte de fée puisqu’il a pu jouer la finale suite à des blessures de ses coéquipiers, sinon il était réserviste.



...



12 | Vanasch comparé à Courtois, Boon à Hazard : ça vous fait sourire ou vous trouvez ça flatteur ?

J.-J.D. : Je pense que Vanasch est plus fort que Courtois. Vanasch c’est le meilleur gardien du monde, Courtois il ne l’est pas. Même si Courtois reste très, très fort, cela reste mon avis personnel.

G.B : C’est juste drôle de comparer mais on n'y prête pas beaucoup d’attention. Ça n’a pas beaucoup d'intérêt de comparer le foot et le hockey, certes, c’est un sport collectif de 11 contre 11 mais il y a d’énormes différences.



13 | Mais vous, au moins, vous avez atteint vos objectifs lors du tournoi olympique... Qu'avez-vous pensé de l’Euro des Diables rouges ?

G.B. : Déçu dans l’ensemble mais j’ai trouvé que les critiques étaient parfois excessives même si il y a des choses à redire. Il faut se rappeler d’où ils viennent. Certes, il ont livré une bonne Coupe du monde il y a deux ans mais on les mis comme ultra-favoris. Mais contre l’Italie au premier match, on a vu ce que c’était un groupe soudé et une équipe qui sait ce que c’est de gagner des titres, qui connaît ce type de rendez-vous. Alors oui, en quarts, ils déconnent mais le scénario ressemble un petit peu à notre match contre l’Argentine…

J.-J.-D. : Au foot, c’est vrai aussi qu’ils jouent beaucoup moins de matches en équipe nationale que nous. Et c’est dommage qu’ils n’aient pas saisi leur chance avec le groupe qu’ils ont. J’ai l’impression qu’ils ne se disent pas : "J’ai peu de matches pour me montrer en équipe nationale, je vais tout donner".



...



26 | Shane McLeod, que vous connaissez bien pour l’avoir eu comme coach au Watducks, s’est-il révélé comme le meilleur T1 à la tête des Lions depuis que vous y évoluez ?

G.B. : C’est le meilleur dans plein de domaines, mais je pense qu’avant tout il est arrivé au bon moment. Et puis il faut souligner aussi l’apport de Michel van den Heuvel qui dirigeait les séances quotidiennes et qui remplissait les libertés tactiques que Shane laissait par son savoir.

J.-J. D. : Là où il a été le meilleur, c’est qu’il a vu ce dont on avait besoin et il nous a apporté au niveau de la mentalité. Et ça, très peu de coaches le voient. Tactiquement, Delmée était sans doute plus fort. Sinon je suis d’accord, van den Heuvel a été précieux. L’avoir recruté, c’est le meilleur choix de Shane à la tête des Lions. C’est la révélation du staff et ils ont été très complémentaires.



...



37 | Comprenez-vous cette frilosité et ce réveil tardif pour diffuser des matches en télévision alors que le hockey est un sport rapide, technique et spectaculaire avec des buts réguliers ?

G.B. : Les diffuseurs il regardent quels sont les niveaux d’infrastructures. S’il y a 50 personnes qui viennent voir le match, il vont se demander quoi pourtant on joue au meilleur niveau. Là-dessus, avec ce bon résultat et cet engouement qui en découle, cela ne peut qu’être favorable…

J.J. D : Ils regardent surtout ce que cela va leur rapporter et c’est l’éternel problème. Il n’y a que le foot qui rapporte vraiment en terme d’audience. Mais ce qui est bien, c’est qu’ils passent malgré tout le hockey parce que ça intéresse de plus en plus les gens et pas spécialement pour l’argent. Et ça commence toujours par là.



...



40 | Le hockey reste un petit monde (au niveau anthropologique et géographique) : Souvent d’un même tissu social, même réseau, tradition familiale. Les nouveaux clubs qui se créent dans des régions où le hockey est inconnu ont du mal à trouver leur public. Le hockey peut-il un jour devenir un sport populaire ?

G.B. : C’est difficile d’en faire un sport populaire parce que contrairement au foot où il suffit d’un ballon, le hockey requiert un stick, une balle spécifique, une surface plane et adaptée. Le stick, ça peut être dangeureux et utilisé à d’autres fins… Le foot tu peux y jouer partout !

J.-J. D. : Cela va devenir plus populaire mais jamais comme le foot, je pense.





