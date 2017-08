Les buts néerlandais ont été inscrits par Kitty van Male en première mi-temps, et par Kelly Jonker et Frédérique Malta en seconde. Les deux nations s'étaient déjà rencontrées le week-end dernier en match amical et la Belgique avait réussi à surprendre les Néerlandaises (1-0) avant de s'incliner nettement (0-4) le lendemain.

Les Red Panthers joueront encore lundi (16h) contre l'Allemagne et mercredi (11h00) contre l'Espagne. Belges, Néerlandaises et Espagnoles figurent dans le groupe A du prochain Euro d'Amstelveen en compagnie de la Tchéquie (FIH 24). Les deux premières équipes seront qualifiées pour les demi-finales.