Après le cruel revers de Brasschaat 2015 lorsqu’un but Coréen les avait privées de Jeux olympiques à 35 secondes de la fin du match, les Red Panthers ont frôlé la dislocation. Les joueuses ont alors passé des heures à discuter de l’avenir de cette équipe.

Quelques anciennes ont fait preuve de courage en acceptant de rester, malgré l’absence de grand tournoi durant deux ans. Parmi ces pions expérimentés figure Louise Cavenaile. Avocate spécialisée en matière pénale, de jeunesse, de famille et d’exécution des peines, elle aurait pu facilement tirer un trait sur sa carrière sportive. Deux ans plus tard, cette back gauche ne regrette pas son choix. Elle a même opéré un virage radical cet été. "J’ai décidé de mettre ma carrière d’avocate entre parenthèses", confie la joueuse du Watducks. "Je veux me concentrer à 100 % au hockey. Je me rendais de plus en plus compte que ces deux vies étaient intenables."

