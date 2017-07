Les observateurs peuvent indéfiniment ergoter sur le niveau de jeu des adversaires des Belges. L’Egypte était très faible. L’Irlande n’était pas au niveau. L’Australie alignait une équipe privée de plusieurs cadors.

Tout le monde s’accordera à souligner la réussite des Belges à Johannesburg. Shane McLeod ramènera au moins dix certitudes.

1. Le noyau est très large

Trois départs à la retraite (Truyens, Dohmen et Van Strydonck) et trois blessés (Cosyns, van Aubel et Thiéry) n’ont pas affecté les ambitions de cette équipe. Certes, Wegnez et Meurmans n’ont pas encore le rendement du duo Truyens-Dohmen, mais l’avenir leur appartient. A l’Euro, le noyau sera le même à l’exception de van Aubel qui reprendra sa place au détriment de Keusters.

2. Les jeunes sont déjà très pros

Grâce aux grosses performances des Red Lions depuis plus de 10 ans, les jeunes ont été nourris à l’ambition. Ils ont profité du projet BeGold qui leur a apporté les réflexes des pros depuis leurs 15 ans. Ainsi, leurs premiers pas chez les ‘A’ ne bousculent pas leurs habitudes.

(...)