Shane McLeod s’inscrit dans la lignée des entraîneurs étrangers qui ont porté haut les couleurs de la Belgique. Adam Commens, Colin Batch, Marc Lammers, Jeroen Delmee : autant d’entraîneurs qui ont apporté leur culture du stick en s’adaptant à la mentalité belge. Le magicien néo-zélandais a réalisé un tour de force extraordinaire en 11 mois.

Lorsqu’il a débarqué le 1er octobre 2016 au chevet des Red Lions, ceux-ci étaient en proie à de violentes fièvres mentales et à des crises de doute aiguës. Son prédécesseur, Jeroen Delmee, avait traversé une année sombre dont le point d’orgue fut une 5e place aux Championnats d’Europe à Londres. À un an des JO, un vent de panique soufflait jusqu’aux bureaux des dirigeants de l’ARBH. Plus d’une décennie d’un travail de haute qualité risquait de voler en éclats.

Au soir d’un mois de septembre noir où les réunions de crise se sont succédé, Shane McLeod a débarqué avec sa petite voix teintée d’un accent néo-zélandais et d’un regard franc qui inspire confiance.

À lui seul, il a endossé les fonctions d’entraîneur principal et de coach mental. Onze mois plus tard, il ne cachait pas son émotion et sa fierté au soir de la finale des Jeux Olympiques lorsqu’il regardait un à un ses protégés monter sur le podium le plus convoité du monde du stick. Contrairement à tous ses prédécesseurs, il a réussi à placer tous ses pions à la bonne place sur l’échiquier. S’il n’est pas le plus fin tacticien, s’il n’est pas le psy le plus diplômé, s’il n’est pas le plus grand orateur ou expert de la communication, il présente incontestablement le profil d’entraîneur le plus complet.

À l’aube de son départ pour le stage hivernal, Shane McLeod s’est posé longuement pour évoquer le passé, le présent et le futur de sa carrière sans fuir ses responsabilités.

Shane McLeod, comment vous sentez-vous plus d’une demi-année après avoir offert au hockey belge la plus belle ligne de son palmarès ?

"Je suis toujours heureux du succès que nous avons rencontré aux Jeux Olympiques de Rio. Dans un même temps, j’ai assez vite réuni mon staff pour planifier l’avenir car Tokyo se prépare déjà maintenant."

Mais votre vie a changé à Rio. En quoi est-elle différente ?

