La Belgique s'est imposée 3 à 0 face à l'Afrique du Sud pour son quatrième et dernier match disputé lors de son stage de hockey (messieurs) en Afrique du Sud, jeudi au Cap. C'est le troisième succès contre les Sud-Africains (FIH 15) pour les Red Lions qui se sont imposés 3-2 lundi et 7-4 mercredi.

Jeudi, les buts ont été inscrits par Mathew Cobbaert et Nicolas De Kerpel, à deux reprises sur PC.

Les vice-champions olympiques, 5e mondiaux, avaient par contre perdu leur premier match de préparation 2-5 face aux Pays-Bas (FIH 3), champions d'Europe et vice-champions du monde.

Les Red Panthers (FIH 14) sont en stage également en Afrique du Sud, jusqu'au 5 février, et doivent encore jouer contre la Chine (FIH-8) jeudi et l'Afrique du Sud vendredi pour leurs deux dernières rencontres. Les filles d'Ageeth Boomgaardt se sont inclinées mercredi contre les Chinoises (2-1) après avoir partagé l'enjeu (2-2), avaient battu l'Afrique du Sud (FIH 13) 1 à 0 et avaient gagné 4-3 puis partagé (0-0) contre le Chili (FIH 23).

La Belgique prépare sa demi-finale de la World League qui se déroulera dans les installations de la Rasante, au mois de juin.