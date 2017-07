Lors de leur 2e match de phase de poule des demi-finales de World League, les Red Lions ont battu l'Irlande plus facilement que prévu.





Dès les premières minutes, Irlandais et Belges se rendaient coup pour coup. Les statistiques étaient très proches, mais les Red Lions prenaient de plus en plus de volume de jeu au fil des minutes. Le premier pc était sifflé après 3 minutes pour un pied d'Hendrickx. Arthur Van Doren écartait le danger sur... l'arbitre. Les Belges réagissaient via un centre de Gougnard qui était dévié par Charlier. A côté. Le premier pc belge était signé Luypaert et ne donnait rien. A la 13e minute, un mouvement venant du flanc droit arrivait à Cole qui, sur le point de stroke, trompait Vanasch (0-1). A la 15e, Harte s'interposait sur un essai de Charlier.

Le deuxième quart temps était 100 % belge. Gougnard mettait d'abord deux défenseurs dans le vent, pour marquer le premier but belge qui était touché par le gant de Harte (1-1). Les Irlandais reculaient alors. Les Belges s'en donnaient à coeur joie. A la 20e minute, Charlier était à la réception finale d'un mouvement entre Wegnez et Briels. Il poussait la balle entre les jambes de Harte. Le portier irlandais allait même prendre un 3e but dans ce 2e quart temps lorsque le sleep de Boon – sur le 3e pc belge - filait au fond du but (3-1). Les Reds poussaient encore avant la pause. Soulignons l'excellent boulot de Dockier qui provoquait les pc 2 et 3. Juste avant la pause, Charlier, encore lui, était proche du 4e but, mais Jacskon était sur sa route.

© Philippe Demaret



Le 3e quart temps était marqué par les tirs de Charlier et de Boon qui ont mis K.-O. le gardien Harte et le défenseur Jackson. Le tir de Charlier avait amené le 4e pc belge que Boon sleepait avec puissance sur les côtes de Jackson. L'arbitre sifflait donc un stroke. Luypaert se chargeait de le convertir en prenant Harte à contre-pied à la 37e minute. Les Belges contrôlaient assez aisément les échanges et ne concédaient pas beaucoup de terrain. Les Lions passaient pour la première fois les 60 % de possession de balle. A la 45e minute, le 5e pc des Reds, provoqué par De Kerpel et surtout par le jeu trop rapide des Belges, étaient transformés par un sleep de Tom Boon (5-1).

Le dernier quart démarrait par un pc provoqué par l'intelligence de Gougnard et la persévérance de Boon. Boon, encore lui, marquait son 3e pc d'un sleep qui s'écrasait sur le poteau avant de revenir sur le dos de Harte qui marquait contre son camp. L'ancien joueur du Racing, Sothern scellait le score à la 57e minute en prenait Vanasch à contre pied (6-2). Juste avant, le 7e pc belge avait débouché sur un sleep légèrement trop haut.

Ce 6-2 est confirmé par toutes les statistiques qui prouvent que les Belges ont largement dominé le match malgré la présence du meilleur gardien FIH 2016 en face d'eux.

Technique:

Les buts : 13e Cole (0-1), 17e Gougnard (1-1), 20e Charlier (2-1), 28e Boon sur pc (3-1), 37e Luypaert sur stroke (4-1), 45e Boon sur pc (5-1), 48e Boon sur pc (6-1), 57e Sothern (6-2)