Le dernier Belgique - Irlande appartient aux souvenirs douloureux des Red Lions. Ce match fait pourtant partie des rencontres importantes qu’il ne faut pas oublier. Remontons le temps. En août 2015, les Red Lions de Jeroen Delmee, qui devaient défendre leur statut de finaliste sortant des championnats d’Europe, se rendent à Londres avec ambition. Six semaines plus tôt, ils avaient disputé à Brasschaat la finale des demi-finales de World League contre l’Australie, ce qui avait largement validé leur ticket olympique.

Jackson, le bourreau

L’entame d’Euro se passe mal. Quatrième nation mondiale, la Belgique était contrainte de battre l’Irlande pour voir les demi-finales. Sous une pluie battante, le courage et la solidarité des Verts avaient eu raison des individualités belges qui jouaient sans plaisir ni âme. Ce partage 2-2 avait été vécu comme une claque qui avait mis le feu aux poudres à un an des JO. La grande lessive avait emporté le T1 Jeroen Delmee, qui ne contrôlait plus les opérations. Un mois plus tard, Shane McLeod venait éteindre l’incendie. Un an plus tard, les Belges jouaient la finale des JO. Cette crise londonienne précipitée par l’Irlande fait partie de ces erreurs d’adolescence d’une équipe qui avait rarement dévié de sa trajectoire. Bien malgré lui, John Jackson, qui avait marqué le 2e but pour l’Irlande, avait réveillé les Belges.

Thomas Briels n’était pas là lors de ce funeste jour. Figure de proue de l’attaque, il n’était pourtant ni blessé ni en froid avec le sélectionneur. "Mon absence à l’ Euro reste encore un mystère à ce jour, confie-t-il. Je n’ai jamais reçu de véritable explication sur mon absence. Simon (Gougnard) non plus d’ailleurs."

Un Euro qui tournait à l’envers

Au moment où les Red Lions avaient quitté le pays, il avait difficilement accusé le coup.

(...)