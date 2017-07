Les fans du hockey belge regarderont avec passion l’affiche des quarts de finale entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Ceux du Watducks jetteront également plus qu’un coup d’œil au troisième quart qui opposera ce mercredi à 15h45 la France à l’Allemagne. Ce duel entre nos voisins aura un petit accent belge et plus précisément waterlootois.

Xavier De Greve, l’entraîneur des Ducks, a accepté d’intégrer le staff des Bleus durant l’été. A l’image du Néerlandais Michel van den Heuvel qui avait rejoint le staff des Red Lions durant la préparation des JO, les Français ont enrôlé Xavier De Greve afin de donner un coup de main pour atteindre le double objectif : une qualification pour la Coupe du monde et un retour en Coupe d’Europe A à Glasgow en août.

Le dossier s’est finalisé en quelques jours. L’entraîneur principal, Gaël Foulard, est venu à Waterloo sur les conseils de quelques joueurs dont Victor Charlet, Charles Masson, Nicolas Dumont, Viktor Lockwood qui sont tous passés par la drève d’Argenteuil.

"Gaël Foulard se cherchait un adjoint car il voulait un discours neuf. Ses joueurs lui avaient expliqué que je correspondais au profil recherché."

"Un tacticien déjà reconnu"

...