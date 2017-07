En lutte d’ouverture, les favoris d’Aisemont ont été accrochés durant sept jeux par une volontaire équipe de Saint-Servais. Les Gadis démarraient en force avec un service primé de Romain Denis à 40 à 2 : 2-0. Sylvain Denis servait hors-cadre à 40 partout. Les banlieusards namurois équilibraient les échanges à 3-2 et 4-3 suite à deux baraques de Donadello et Romain Denis. Le troisième Denis, Romu, sonnait la charge et les Fossois filaient directement au but à 7-3.

Considérée comme la plus puissante équipe au rectangle, Planois semblait tétanisé, à l’image de Deproot et Piron. Certes, les gars de Mettet menaient 2-0 en début de lutte contre Senzeilles. Geens avait frappé au-dessus à 40 à 2. Senzeilles entrait en action et égalisait à 2-2 sur des rechas primés de Durbecq et Dooms. Laurent Gobron donnait le ton en remisant dans le trapèze avec une régularité exemplaire. Deproot fautait à deux reprises à l’envoi. Dooms visitait les perches. Planois concédait encore deux jeux blancs sur trois baraques de Geens et une outre de Gobron : 6-2. Porson, qui venait de doubler Musso à 4-2, servait hors-cadre par deux fois. Il se faisait ensuite siffler au tamis. A 40-40, Bonnivers lui offrait un troisième jeu. Le dernier jeu montait à 40 partout et Deproot livrait dans le public. Des chiffres révélateurs : 14 larges et un tamis pour deux mauvaises seulement à Senzeilles.

Une livrée primée de Gravar et une outre de Romu Denis illustraient le premier jeu de la finale. Dooms se distinguait à sa façon en servant hors-cadre à trois reprises : 2-0. En joueur de grande expérience, Gobron plaçait astucieusement ses services : 2-1. Romu servait le fond avec succès et forçait la cassure qui allait déjà s’avérer définitif : 3-1. Bertrand Donadello, autre vieux briscard, coupait les frappeurs adverses pour propulser Aisemont à 4-1. Ce même Donadello signait deux outres. Romu se déchaînait aussi à la frappe sur les services d’un Durbecq démoralisé. Gobron s’installait au petit-milieu, provoquant le recul d’un rang de Durbecq et Dooms. Aisemont n’en avait cure. Le but était approchait sur un jeu blanc ponctué d’une outre de Romain Denis. La messe était dite.





TECHNIQUE DE LA BALLE DU GOUVERNEUR

MM. Cassart et Puissant ont aligné :

Aisemont : Gravar et Donadello ; Romain, Romuald et Sylvain Denis.

Saint-Servais : Briot et Pairoux ; G. Haubruge, Guidon et B. Haubruge.

Planois : Close et Geens ; Deproot, Piron et Musso (Porson à 2-4).

Senzeilles : Van Oorbeeck et Bonnivers ; Durbecq, Dooms et Gobron.

Aisemont – Saint-Servais 7-3

Senzeilles – Planois 7-3

Aisemont – Senzeilles 7-1

Aisemont 7 jeux (34 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Saint-Servais 3 jeux (20 quinze, perd 1 jeu de 40 et 2 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Romu Denis 4 ; Romain Denis 2 ; Gravar, Donadello et Briot 1. A la livrée : Romain Denis 1. Livrées mauvaises : Donadello 4 ; Romain Denis et Pairoux 3 ; S. Denis, Briot et B. Haubruge 2 ; G. Haubruge 1. Courte : Pairoux 1.

Senzeilles 7 jeux (36 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Planois 3 jeux (21 quinze, perd 2 jeux de 40 et 2 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Dooms 3 ; Geens, Piron et Musso 2 ; Porson, Durbecq et Gobron 1. A la livrée : Porson 1. Livrées mauvaises : Close et Geens 3 ; Deproot, Piron, Porson et Bonnivers 2 ; Musso 1. Tamis : Porson 1.

Aisemont 7 jeux (30 quinze) bat Senzeilles 1 jeu (13 quinze, perd 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Donadello et Romu Denis 2 ; Gravar, Romain et S. Denis 1. Au contre-rechas : Durbecq 1. A la livrée : Gravar 1. Livrées mauvaises : Dooms 5 ; S. Denis 3 ; Durbecq 2 ; Romain Denis, Romu Denis, Van Oorbeeck et Gobron 1.





Brèves

Des organisateurs comblés

Succès populaire avec plus de 800 spectateurs payants autour de la place Saint-Aubain, haut-lieu de la Balle Pelote namuroise.

Le petit Kerksken

Laurent Gobron résumait parfaitement la nette supériorité d’Aisemont : « Au niveau de la Ligue wallonne, les Fossois peuvent être considéré cette saison comme le petit Kerksken. »

Un Gravar rayonnant

L’ancien d’Acoz Gaëtan Gravar au temps de sa prime jeunesse affichait un large sourire : « C’est ma deuxième Balle du Gouverneur. Légèrement blessé, j’avais fait l’impasse sur le championnat afin de me réserver pour cet important rendez-vous. »

Stabilité namuroise

Les quatre clubs présents ce dimanche à Namur présenteront un cinq de base inchangé la saison prochaine. Aisemont découvrira l’antichambre en 2018 en se contentant seulement de remplacer le sixième homme Pierre Galland. Même topo du côté de Saint-Servais, où Raphaël Léonard passera la main. A Planois, le 6e Anthony Porson démontrait qu’il pouvait toujours revendiquer une place de titulaire.

Des supporters déchaînés

Fanfare en tête, les supporters des Gadis d’Aisemont étaient déchaînés. Tous arboraient un t-shirt portant la mention : « Nous revoilà. »