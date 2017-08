L’éliminatoire à 100% flamande, entre équipes de Division 2, a été plutôt indécise, exception faite d’une finale de jour à sens unique.

En ouverture, Hamme-Zogge joua avec le feu. Toubeaux n’y était absolument pas au grand-milieu. Après 1-2, Ninove, excellent au rechas, à l’instar de Sasha Van Daele, s’envola à 1-6. Alors que tout semblait dit, Hamme recomposa avec succès sont triangle de frappe, en plaçant Saey au derrière et Verkoelen au grand. Ce dernier trouva immédiatement ses marques. Il entraîna Wielandt dans son sillage. Vanderhaegen fit 4-6 au tamis. Van Daele croqua à 40-40 et Verkoelen égalisa d’une outre : 6-6. Saey, titularisé en raison d’une blessure à l’épaule de Dany Van Duysen, écrasa le fond adverse. A 40-15, Verkoelen n’eut qu’à parachever le travail en remisant la dernière balle entre les perches.

Ninove enleva également le jeu d’ouverture face à Brussegem. Jochen Van Kerckhoven répliqua par un blanc et Witters concéda un autre jeu blanc en servant à trois reprises dans le public. Dans la foulée, Bellemans força la cassure, que Hamme préserva jusque 5-3. Vanderhaegen relança le suspense en brillant au rectangle puis au tamis : 5-5. Néanmoins, Gianni Van Daele prit la mesure de son frère Sasha et une rafale de rechas primés (deux de Dieter VK, une de son frère Davy) mit un terme à la partie.

En finale de jour, Hamme, qui avait repris sa disposition habituelle, ne laissa rien au hasard grâce à sa supériorité à la frappe. Toubeaux se mit particulièrement en évidence. Brussegem bénéficia des largesses à l’envoi de Saey dans le troisième jeu. Pour le reste, une succession d’outres amena 4-1. Une belle frappe de Dieter Van Kerckhoven offrit un second jeu à Brussegem. Mais les Scaldiens reprirent bien vite leur marche en avant au rectangle (15 outres à 1).







TECHNIQUE DE LA 3e ELIMINATOIRE DE COUPE DE BELGIQUE

LES EQUIPES

Arbitre : M. Joos.

Hamme : Vanderstricht et Saey ; Wielandt, Toubeaux et Verkoelen.

Ninove : Witterzeel et Vanderhaegen ; S. Van Daele, Van Lierde et Loncke (Debondt).

Brussegem : Bellemans et Da Van Kerckhoven ; G. Van Daele, Di Van Kerckhoven et J. Van Kerckhoven.







LES RESULTATS

Hamme-Zogge – Ninove 7-6

Brussegem – Ninove 7-5

Hamme-Zogge – Brussegem 7-2





LA TECHNIQUE

Hamme 7 jeux (38 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Ninove 6 jeux (37 quinze, perd 2 jeux de 40). Balles outres. – Au rechas : Verkoelen et Van Daele 5 ; Wielandt, Vanderhaegen et Loncke 2 ; Van Lierde 1. Livrées mauvaises : Wielandt, Toubeaux et Verkoelen 3 ; Saey 2 ; Witterzeel, Van Daele, Van Lierde et Loncke 1. Courtes : Wielandt et Toubeaux 1.

Brussegem 7 jeux (36 quinze) bat Ninove 5 jeux (30 quinze, perd 1 jeu de 40 et 3 jeux blancs). Balles outres. – Au rechas : Di Van Kerckhoven 3 ; Van Lierde 2 ; Da Van Kerckhoven, G. Van Daele, Vanderhaegen et S. Van Daele 1. Livrées mauvaises : G. Van Daele et Witterzeel 3 ; S. Van Daele et De Bondt 2 ; Vanderhaegen, Van Lierde et Loncke 1.

Hamme 7 jeux (33 quinze, perd 1 jeu de 40) bat Brussegem 2 jeux (17 quinze, perd 1 jeu blanc). Balles outres. – Au rechas : Wielandt et Toubeaux 5 ; Saey 3 ; Verkoelen 2 ; Da Van Kerckhoven 1. Livrées mauvaises : Saey et G. Van Daele 3.





AUJOURD’HUI (15 H), 4e ELIMINATOIRE