Le moins que l’on puisse affirmer est que la saison 2017 n’a guère été brillante pour la société d’Acoz.

Suite à un mois de mai exécrable, les Coquis ont rapidement perdu tout espoir de qualification pour la Grand-Place de Bruxelles. Au moins les Gerpinnois avaient-ils ensuite sauvé les meubles. Pour l’heure, les poulains d’Alain Charlier ne peuvent que s’accrocher à la 8e place, la dernière bonne à prendre pour participer aux playoffs. Néanmoins, tout un chacun s’accorde à reconnaître que le club carolo dispose d’un calendrier plutôt favorable en championnat.

L’impression vaut aussi pour la Coupe. Bien qu’organisée à Acoz pour la neuvième fois, la Coupe n’a jamais souri à l’équipe locale. En 2014, Maubeuge avait sort les Orangés en quart de finale. En 15, ils n’avaient même pas passé le cap du deuxième tour. L’an passé, ils avaient échoué 7-6 face au futur lauréat de Baasrode.

Le tirage au sort de cette année a par contre souri à Acoz. Ce vendredi, ils affronteront deux formations de Division 2, Coquiane et Waret. En cas de qualification, prévisible mais à confirmer sur le terrain en devant enlever cinq quinze par jeu, ils retrouveraient une autre équipe de Division 2, le lauréat de la journée de jeudi. C’est dire s’ils bénéficient d’une voie royale.

Le cordier Steve Soquette se refuse cependant à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué : "A première vue, le tirage au sort nous est favorable. Mais ce n’est pas joué d’avance. Il y a ce fameux quinze barré qui constitue toujours un obstacle difficile à surmonter. Plus que jamais, il faudra s’appliquer dans le tamis et, d’une manière générale, éviter au maximum les erreurs. Nous serons au complet. Xavier Fiasse et Laurent Di Santo sont rentrés de vacances, je l’espère revigorés."

Le fils de Steven reconnaît devoir une revanche à ses supporters. "En demi-finale du Tilburck, je sers six mauvaises en deux jeux. C’est énorme. Que dire ? Je n’y étais pas, c’était un jour-sans comme il peut en arriver à tous les livreurs. Mais j’espère fermement me racheter une conduite cette semaine."